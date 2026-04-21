A un anno dalla morte di Jorge Mario Bergoglio, la cerimonia in Basilica Vaticana ha rappresentato un momento di riflessione per la Chiesa cattolica. La celebrazione ha evidenziato il passaggio da una posizione più conservatrice a un atteggiamento di apertura verso il mondo. Durante l’evento, sono stati ricordati i messaggi e le posizioni espresse dal papa prima della scomparsa. La folla presente ha assistito con partecipazione alla commemorazione.

A un anno dalla scomparsa di Jorge Mario Bergoglio, la celebrazione nella Basilica Vaticana ha segnato il passaggio tra una Chiesa chiusa nelle sue dottrine e una comunità aperta al mondo. Durante la cerimonia, Leone ha deposto un fiore sulla tomba del defunto pontefice, ribadendo con forza che il messaggio cristiano rifiuta ogni conflitto bellico e non può essere strumentalizzato da chi cerca la giustificazione divina per la violenza. Il messaggio espresso da Leone durante la commemorazione ha .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergoglio, un anno dopo: il messaggio contro le guerre di Trump

Cosa significa l'attacco USA contro il Venezuela e l'arresto di Maduro

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