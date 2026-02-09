Ermal Meta a Sanremo 2026 | Stella Stellina una canzone per Gaza e un messaggio contro tutte le guerre

Ermal Meta torna sul palco dell’Ariston con una canzone che va oltre la musica. “Stella Stellina” nasce dall’immagine di una bambina di Gaza, che ha ispirato un testo pieno di emozioni e di impegno. Meta ha spiegato che il brano vuole essere un messaggio contro tutte le guerre, un invito a riflettere e a sperare in un futuro di pace. La canzone ha già fatto discutere e promette di essere uno dei momenti più intensi di questa edizione.

Il cantautore Ermal Meta porta a Sanremo 2026 una canzone intrisa di significato e profondamente personale, “Stella Stellina”, nata da un’immagine potente e dallo sguardo di una bambina di Gaza. Il brano affronta il tema della guerra e rappresenta il suo ritorno all’Ariston come papà, con un rinnovato senso di responsabilità. Meta si dichiara pronto a difendere il suo messaggio anche sul palco dell’Eurovision, qualora dovesse vincere il Festival. È la settima partecipazione di Ermal Meta al Festival di Sanremo, ma la prima con il peso di una paternità appena vissuta. Un’emozione che, come ha dichiarato durante la conferenza stampa per il lancio del suo nuovo album “Funzioni Vitali”, aggiunge un “grado di responsabilità” alla sua presenza sul palco.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Sanremo 2026 Sanremo 2026, Ermal Meta canta Stella stellina. Testo e di cosa parla la canzone Questa sera a Sanremo, Ermal Meta ha portato sul palco la sua versione di Stella stellina. Sanremo 2026, Ermal Meta canta di Gaza nel brano Stella stellina Sanremo 2026 vede il ritorno di Ermal Meta tra i Big, presentando il brano Stella stellina. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Sanremo 2026 Argomenti discussi: Sanremo 2026, Ermal Meta: Canto i figli di tutti, l'Eurovision? Porterei il mio messaggio; Ermal Meta: A Sanremo canto per una bimba di Gaza. La musica è nata per mia figlia, il testo da una foto; Ermal Meta: Se vincerò Sanremo porterò la mia canzone su Gaza a Eurovision per farla sentire a Israele; Stella Stellina, la ninna nanna ferita di Ermal Meta a Sanremo. Il primo Sanremo da papà per Ermal Meta, a Gaza i figli di tuttiAGI - Trafitto dallo sguardo di una bimba di Gaza e ispirato da una ninna nanna per la figlia. Ermal Meta torna a Sanremo con Stella Stellina, l’unica canzone che nel ‘bouquet variegato’ del Festiva ... msn.com Ermal Meta a Sanremo 2026: «Canto una bambina di Gaza, un popolo senza voce. Non temo le polemiche, dirò quello che sento, anche se farà discutere»Con Stella Stellina, il cantautore racconta l’infanzia sotto le bombe e una domanda impossibile: come spiegare il male a un bambino. A Sanremo sceglie di non filtrarsi, di assumersi il rischio delle p ... vanityfair.it #Sanremo, Ermal #Meta: “Stella stellina” è un brano umano non politico #Sanremo2026 #ermalmeta x.com #Sanremo, Ermal #Meta: “Stella stellina” è un brano umano non politico #Sanremo2026 #ermalmeta facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.