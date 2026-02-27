Sanremo da Il Disertore a Gam Gam fino a Chaplin e Papa Francesco | il potente messaggio contro le guerre di Dargen D’Amico – Il video

A Sanremo, Dargen D’Amico ha presentato un video in cui interpreta canzoni come «Il Disertore» e «Gam Gam», insieme a un omaggio a Chaplin e Papa Francesco. La sua performance si focalizza su un messaggio forte contro le guerre, evidenziando come la musica possa trasmettere valori di pace e unità. Il video ha attirato l’attenzione per la sua semplicità e impatto emotivo.

Dargen D'Amico fa ciò che sa fare meglio: trasformare la musica in un messaggio potente e universale, questa volta – come già accaduto in passato – a favore della pace. Accompagnato da Pupo e dal trombettista Fabrizio Bosso sul palco dell'Ariston, il rapper ha proposto una rilettura del celebre brano Su di noi, caposaldo della musica italiana presentato a Sanremo nel 1980. Partendo dalla struttura melodica originale, D'Amico ha inserito i versi di Il disertore (Le Déserteur), il celebre brano pacifista di Boris Vian scritto nel 1954 e reso noto in Italia da Ivano Fossati. Vian compose il brano nel contesto della guerra d'Indocina e della sconfitta francese a Dien Bien Phu.