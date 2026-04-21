A un anno dalla morte del Papa avvenuta il 21 aprile 2025, le memorie di Salvatore Cernuzio rivelano dettagli inediti sulla sua figura. Il testo descrive un legame stretto e una particolare attenzione alla spiritualità, evidenziando anche aspetti di audacia e sogni legati al suo ruolo. Questi scritti forniscono una prospettiva diversa sul suo modo di affrontare il pontificato, lontana dalle narrazioni ufficiali.

A un anno dalla scomparsa di Bergoglio, avvenuta il 21 aprile 2025, emerge un ritratto inedito del pontefice attraverso le memorie di Salvatore Cernuzio, che documentano un legame profondo e una visione pastorale caratterizzata da una particolare audacia spirituale. Il racconto, contenuto nel volume Padre pubblicato da Piemme, ricostruisce gli ultimi momenti di vita del primo Papa gesuita e le sue aspirazioni geopolitiche, mentre cresce la pressione per l’avvio del percorso di beatificazione. L’intimità dietro il soglio petrino: i dettagli dell’ultima telefonata. Il 17 febbraio 2025, a circa due mesi dal decesso del Pontefice, si è consumato un momento di profonda umanità tra il Santo Padre e il vaticanista Salvatore Cernuzio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergoglio, le ultime confidenze: l’audacia e il sogno del Papa

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