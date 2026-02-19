Sciopero generale in Argentina contro la riforma del lavoro di Milei

Il 19 febbraio, in Argentina, migliaia di lavoratori scendono in piazza per lo sciopero generale contro la riforma del lavoro proposta da Javier Milei. La manifestazione si svolge in diverse città e blocca trasporti e attività commerciali, mentre i sindacati denunciano che le modifiche favoriscono le aziende a discapito dei lavoratori. La protesta arriva dopo settimane di tensioni tra il governo e i sindacati, che contestano le nuove norme sul contratto e le tutele. La mobilitazione si prevede lunga e partecipata.

Per ventiquattr'ore treni, autobus, aeroporti, porti, banche e uffici pubblici saranno paralizzati o funzioneranno a ritmo ridotto. Secondo le previsioni, l'adesione allo sciopero sarà molto più alta rispetto al precedente, indetto nell'aprile 2025 a difesa del potere d'acquisto dei cittadini. La compagnia di bandiera Aerolíneas Argentinas ha annunciato la cancellazione di 255 voli, di cui una trentina internazionali. Secondo il governo, il progetto di legge di "modernizzazione del lavoro" incoraggerà la regolarizzazione di gran parte del lavoro nero, rafforzando l'economia argentina. La Cgt sostiene invece che "non modernizzerà il paese, ma alimenterà la precarietà".