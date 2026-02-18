Argentina | Fate chiude 900 operai a rischio e sindacati contro le politiche di Milei

Il fallimento di Fate ha provocato il licenziamento di 900 operai, causando tensioni tra i sindacati e il governo. La decisione deriva dalle nuove politiche del ministro Milei, che puntano a ristrutturare il settore industriale. Le proteste dei lavoratori si sono intensificate davanti alla fabbrica chiusa, chiedendo interventi immediati. La crisi si fa sentire in tutta l’economia locale, con molte aziende che temono un effetto domino. La situazione resta delicata e ancora senza una soluzione immediata.

Fate, l'Argentina in ginocchio: 900 licenziamenti e lo spettro di una crisi industriale. Un fulmine a ciel sereno per l'industria argentina. Nelle scorse ore, la storica azienda produttrice di pneumatici Fate ha annunciato la chiusura del suo principale stabilimento a Buenos Aires, lasciando senza lavoro 900 operai. La decisione, giunta inaspettata, ha scatenato immediate proteste e solleva pesanti interrogativi sull'impatto delle politiche economiche del governo Milei sul tessuto produttivo del paese. La scoperta amara: operai di fronte al destino segnato. La notizia ha colpito i lavoratori nel momento più inatteso.

Argentina: Riforma del Lavoro Accesa, Milei Contro Sindacati e Proteste. Nuove Regole per Orari e Licenziamenti.Il presidente Javier Milei ha approvato una nuova legge sul lavoro, scatenando proteste e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine a Buenos Aires.

Proteste in Argentina, la riforma del lavoro di Milei divide il Paese: gli scontri a Buenos Aires e i sindacati pronti allo sciopero generale – I videoIn Argentina, le proteste scoppiate a Buenos Aires sono state causate dall’approvazione della riforma del lavoro voluta dal presidente Javier Milei.

Câmbio subindo, crise política na Argentina e Milei perdendo controle

