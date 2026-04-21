Bergamo Polizia in azione con 358 misure di prevenzione nei primi tre mesi del 2026

Nei primi tre mesi del 2026, le forze dell’ordine a Bergamo hanno adottato 358 misure di prevenzione. Sono stati emessi 128 fogli di via obbligatori, 137 avvisi orali, 52 Daspo urbani di cui 22 «Daspo Willy» e 39 ammonimenti. La maggior parte delle misure riguarda situazioni di violenza domestica e atti persecutori. I dati sono stati diffusi dalle autorità locali.

I DATI. Nel dettaglio, sono stati emessi 128 fogli di via obbligatori, 137 avvisi orali, 52 Daspo urbani (Dacur) di cui 22 «Daspo Willy» e 39 ammonimenti per casi legati soprattutto a violenza domestica e atti persecutori.Sotto la lente le zone più sensibili. Sono 358 le misure di prevenzione adottate dalla Polizia di Stato di Bergamo nel corso del primo trimestre del 2026. I provvedimenti, disposti dal Questore della provincia, hanno riguardato altrettante persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica, sulla base delle segnalazioni raccolte dalle Volanti, dal Commissariato di Treviglio, dalla Squadra Mobile e dalle altre forze dell’ordine presenti sul territorio.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, Polizia in azione con 358 misure di prevenzione nei primi tre mesi del 2026 Notizie correlate Fogli di via, avvisi orali, daspo e ammonimenti: a Bergamo 358 misure di prevenzione nei primi tre mesi dell’annoNel corso del primo trimestre del 2026, il Questore della provincia di Bergamo, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, ha disposto... Leggi anche: Bergamo, oltre 100 fogli di via nei primi mesi del 2026 Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Panchina usata come ariete, spaccata al bar del Parco Olmi: fermati nella notte; Ladro seriale ricercato La Mobile lo arresta; Azzano San Paolo, raggira un 82enne con il trucco del finto carabiniere e gli porta via 8mila euro: arrestato giovane di 20 anni; Pugno duro contro i furbetti dei rifiuti ad Alzano: 17 multe in tre mesi. Bergamo, Polizia in azione con 358 misure di prevenzione nei primi tre mesi del 2026Nel dettaglio, sono stati emessi 128 fogli di via obbligatori, 137 avvisi orali, 52 Daspo urbani (Dacur) di cui 22 «Daspo Willy» e 39 ammonimenti per casi legati soprattutto a violenza domestica e att ... ecodibergamo.it Panchina usata come ariete, spaccata al bar del Parco Olmi: fermati nella notteNella notte tra il 15 e il 16 aprile la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato due uomini, ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso ai danni del bar all’interno del Parco Olmi. S ... ecodibergamo.it Avis Comunale Bergamo e Runners Bergamo avviano una partnership triennale per promuovere dono del sangue e stili di vita sani attraverso la corsa. Previste iniziative congiunte, eventi e un premio dedicato agli atleti donatori. facebook #Cecchi: « #Ranieri sbaglia nei toni, ma lo fa per amore della Roma. #Gasperini ama se stesso e vuole pieni poteri come a Bergamo: l’uomo solo al comando è un rischio altissimo. A #Roma non puoi dire "ci sono solo io". Il calcio è fatto di competenze ch x.com