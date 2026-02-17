In Cina è appena scoccata l' ora del Cavallo e migliaia di persone sono accorse al Tempio dei Lama a Pechino per accogliere il nuovo anno tra incenso e preghiere Ma cosa significa davvero nascere sotto questo segno? È il momento di abbracciare la propria natura più indipendente e selvaggia
In Cina, migliaia di persone si sono radunate al Tempio dei Lama a Pechino per accogliere l’Anno del Cavallo, spinti dalla tradizione di bruciare incenso e fare offerte. La scelta di questo luogo e di questa cerimonia nasce dalla volontà di portare fortuna e protezione per il nuovo anno. Tra i partecipanti, molti portano mazzi di fiori freschi e si inginocchiano con rispetto davanti agli altari.
Migliaia di fedeli si riuniscono a Pechino per l'inizio del nuovo ciclo zodiacale. Tra nuvole d'incenso e preghiere, il Cavallo porta con sé la promessa di un anno dinamico e vitale (askanews) — I cinesi visitano il Tempio dei Lama a Pechino per bruciare incenso e offrire preghiere all'inizio dell'Anno del Cavallo. Il Cavallo, settimo animale nel ciclo zodiacale cinese di 12 anni, è tradizionalmente associato a grande energia, intelligenza e una natura libera e indipendente.
Il 2026 è l’anno del Cavallo di Fuoco: cosa significa secondo l’oroscopo cinese
Il 2026 sarà l’anno del Cavallo di Fuoco secondo l’oroscopo cinese.
Capodanno cinese 2026 apre l'anno del Cavallo di Fuoco, cosa significa e perché si festeggia il 17 febbraio
Il Capodanno cinese del 2026 si celebra il 17 febbraio, quando inizia l’anno del Cavallo di Fuoco, a causa del calendario lunare che determina questa festività.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Cina, è l’anno del Cavallo di fuoco: significati del capodanno lunareRoma, 17 feb. (askanews) – In Cina e nelle comunità cinesi nel mondo il capodanno lunare non è soltanto la principale festa familiare dell’anno, ma anche un momento carico di significati simbolici, cr ... askanews.it
