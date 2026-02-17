In Cina, migliaia di persone si sono radunate al Tempio dei Lama a Pechino per accogliere l’Anno del Cavallo, spinti dalla tradizione di bruciare incenso e fare offerte. La scelta di questo luogo e di questa cerimonia nasce dalla volontà di portare fortuna e protezione per il nuovo anno. Tra i partecipanti, molti portano mazzi di fiori freschi e si inginocchiano con rispetto davanti agli altari.

I cinesi visitano il Tempio dei Lama a Pechino per bruciare incenso e offrire preghiere all'inizio dell'Anno del Cavallo. Il Cavallo, settimo animale nel ciclo zodiacale cinese di 12 anni, è tradizionalmente associato a grande energia, intelligenza e una natura libera e indipendente.

In Cina è appena scoccata l'ora del Cavallo e migliaia di persone sono accorse al Tempio dei Lama a Pechino per accogliere il nuovo anno tra incenso e preghiere. Ma cosa significa davvero nascere sotto questo segno? È il momento di abbracciare la propria natura più indipendente e selvaggia

Il 2026 sarà l’anno del Cavallo di Fuoco secondo l’oroscopo cinese.

Il Capodanno cinese del 2026 si celebra il 17 febbraio, quando inizia l’anno del Cavallo di Fuoco, a causa del calendario lunare che determina questa festività.

