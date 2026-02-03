Francesco Renga ritorna live con un nuovo tour nei teatri al via il prossimo autunno

Da metropolitanmagazine.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Renga torna dal vivo con un nuovo tour. Dopo la partecipazione a Sanremo con il brano

In gara al 76° Festival di Sanremo con il brano  Il meglio di me,   Francesco Renga annuncia Live Teatri 2026, il nuovo tour, prodotto da Friends & Partners, in programma da ottobre a novembre 2026 nei principali teatri italiani.  Francesco Renga dopo il Festival di Sanremo un nuovo tour nel 2026. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 4 febbraio. A seguito dell’ultima tournée  Angelo–Venti, Francesco Renga  torna live in venue più intime, ripercorrendo i maggiori successi della sua discografia. Le date partiranno da  Milano  il 3 ottobre al  Teatro Arcimboldi, per poi proseguire a  Napoli  il 7 ottobre al  Teatro Augusteo, a  Roma  il 9 ottobre al  Teatro Brancaccio, a  Bari  il 17 ottobre al  Teatro Team, a  Legnano (MI)  il 23 ottobre al  Teatro Galleria, a  Firenze  il 25 ottobre al  Teatro Verdi, a  Mantova  il 28 ottobre al  Teatro Palaunical, a  Brescia  il 30 ottobre al  Teatro DisPlay, a  Torino  il 31 ottobre al  Teatro Colosseo, a  Bologna  il 3 novembre all’ Europauditorium, per concludersi a  Padova  il 6 novembre al  Gran Teatro Geox. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

francesco renga ritorna live con un nuovo tour nei teatri al via il prossimo autunno

© Metropolitanmagazine.it - Francesco Renga ritorna live con un nuovo tour nei teatri al via il prossimo autunno

Approfondimenti su Francesco Renga Teatri

Francesco Renga annuncia il tour Live Teatri 2026, i biglietti

Francesco Renga ha ufficialmente annunciato il suo nuovo tour, “Live Teatri 2026”.

Francesco Renga in concerto a Napoli: il tour Live Teatri 2026 fa tappa all'Augusteo

Francesco Renga torna sui palchi italiani con il suo nuovo tour, “Live Teatri 2026”.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Francesco Renga Teatri

Argomenti discussi: Francesco Renga torna a Sanremo 2026 con Il meglio di me: una nuova fase, una confessione in musica; MUSICA - Live Teatri 2026, il nuovo tour di Francesco Renga: il 7 ottobre tappa al Teatro Augusteo di Napoli.

francesco renga ritorna liveFrancesco Renga ritorna live con un nuovo tour nei teatri al via il prossimo autunnoIn gara al 76° Festival di Sanremo con il brano Il meglio di me, Francesco Renga ... msn.com

francesco renga ritorna liveFrancesco Renga, in autunno in tour nei teatriIn gara al prossimo festival di Sanremo con il brano Il meglio di me, Francesco Renga annuncia Live Teatri 2026, il nuovo tour, in programma da ottobre a novembre 2026 nei teatri italiani. (ANSA) ... ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.