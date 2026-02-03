Francesco Renga torna dal vivo con un nuovo tour. Dopo la partecipazione a Sanremo con il brano

In gara al 76° Festival di Sanremo con il brano Il meglio di me, Francesco Renga annuncia Live Teatri 2026, il nuovo tour, prodotto da Friends & Partners, in programma da ottobre a novembre 2026 nei principali teatri italiani. Francesco Renga dopo il Festival di Sanremo un nuovo tour nel 2026. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 4 febbraio. A seguito dell’ultima tournée Angelo–Venti, Francesco Renga torna live in venue più intime, ripercorrendo i maggiori successi della sua discografia. Le date partiranno da Milano il 3 ottobre al Teatro Arcimboldi, per poi proseguire a Napoli il 7 ottobre al Teatro Augusteo, a Roma il 9 ottobre al Teatro Brancaccio, a Bari il 17 ottobre al Teatro Team, a Legnano (MI) il 23 ottobre al Teatro Galleria, a Firenze il 25 ottobre al Teatro Verdi, a Mantova il 28 ottobre al Teatro Palaunical, a Brescia il 30 ottobre al Teatro DisPlay, a Torino il 31 ottobre al Teatro Colosseo, a Bologna il 3 novembre all’ Europauditorium, per concludersi a Padova il 6 novembre al Gran Teatro Geox. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Francesco Renga ritorna live con un nuovo tour nei teatri al via il prossimo autunno

Approfondimenti su Francesco Renga Teatri

Francesco Renga ha ufficialmente annunciato il suo nuovo tour, “Live Teatri 2026”.

Francesco Renga torna sui palchi italiani con il suo nuovo tour, “Live Teatri 2026”.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Francesco Renga Teatri

Argomenti discussi: Francesco Renga torna a Sanremo 2026 con Il meglio di me: una nuova fase, una confessione in musica; MUSICA - Live Teatri 2026, il nuovo tour di Francesco Renga: il 7 ottobre tappa al Teatro Augusteo di Napoli.

Francesco Renga ritorna live con un nuovo tour nei teatri al via il prossimo autunnoIn gara al 76° Festival di Sanremo con il brano Il meglio di me, Francesco Renga ... msn.com

Francesco Renga, in autunno in tour nei teatriIn gara al prossimo festival di Sanremo con il brano Il meglio di me, Francesco Renga annuncia Live Teatri 2026, il nuovo tour, in programma da ottobre a novembre 2026 nei teatri italiani. (ANSA) ... ansa.it

#Sanremo2026: Francesco Renga canterà “Il meglio di me”. #Tg1 Francesco Cristino - facebook.com facebook

#Sanremo, Francesco #Renga in gara con “Il meglio di me” x.com