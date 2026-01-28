Controlli della Municipale in via Paparelli | Sanzionati due parcheggiatori abusivi

La Municipale di Pisa ha fatto un blitz nel parcheggio di via Paparelli, vicino al mercato. Durante il controllo, ha identificato e sanzionato due parcheggiatori abusivi che chiedevano soldi ai passanti. L’operazione si inserisce in una serie di azioni per fermare questa pratica illegale, che crea disagio ai cittadini e ai clienti del mercato.

L'assessore Giovanna Bonanno assicura che "l'attenzione dell'Amministrazione resta alta e le attività di monitoraggio proseguiranno in modo continuativo nelle diverse aree della città" La Polizia Municipale di Pisa ha effettuato nella mattinata di sabato 24 gennaio scorso un controllo mirato nell'area del parcheggio sterrato adiacente al mercato settimanale di via Paparelli, finalizzato alla prevenzione e contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Durante l'intervento, che ha visto impegnati gli agenti del Nucleo Annona, del Nosu e del Pronto Intervento, gli operatori "hanno individuato due soggetti intenti a svolgere attività riconducibili a quella di parcheggiatore abusivo", annuncia l'amministrazione pisana.🔗 Leggi su Pisatoday.it

