Benevento convegno DIGIT | la facilitazione digitale come infrastruttura di fiducia

A Benevento si è svolto il convegno DIGIT, dedicato alla facilitazione digitale come elemento chiave per l'infrastruttura di fiducia. In Campania, sono stati attivati più di 440 punti e coinvolti circa 649.000 cittadini. La giornata ha visto la partecipazione di diversi esperti e rappresentanti delle istituzioni, che hanno discusso delle iniziative volte a migliorare l'accesso ai servizi digitali nella regione.

Si è tenuto ieri, nella prestigiosa cornice di Palazzo Paolo V a Benevento, l’atteso convegno “DIGIT – Rete di Facilitazione Digitale: La facilitazione digitale come infrastruttura di fiducia”. L’evento, nato dalla sinergia tra il Rotary Club Valle Telesina e il Rotary Club di Benevento, ha acceso i riflettori su una delle sfide più urgenti della modernità: garantire che la transizione digitale della Pubblica Amministrazione non lasci indietro nessuno, trasformandosi da barriera burocratica in ponte di inclusione sociale. Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali dei due Presidenti, che hanno sottolineato la forza della collaborazione territoriale.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Benevento, convegno DIGIT: la facilitazione digitale come infrastruttura di fiducia Notizie correlate Roma: riparte la facilitazione digitale nei Municipi della CapitaleScopri come i cittadini di Roma possono accedere ai servizi digitali grazie a un nuovo progetto di facilitazione. Leggi anche: Al Teatro Santa Teresa lo spettacolo “In Veneto è più facile” per promuovere inclusione e facilitazione digitale Panoramica sull’argomento Si parla di: Rotary, con 'DIGIT' Valle Telesina e Benevento insieme per una cittadinanza digitale consapevole e sicura; Benevento, focus sul rischio sismico: convegno in Prefettura tra esperti e istituzioni. Rotary, con ‘DIGIT’ Valle Telesina e Benevento insieme per una cittadinanza digitale consapevole e sicuraSi è tenuto ieri, nella prestigiosa cornice di Palazzo Paolo V a Benevento, l’atteso convegno DIGIT – Rete di Facilitazione Digitale: La facilitazione digitale come infrastruttura di fiducia. L’even ... ntr24.tv