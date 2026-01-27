Al Teatro Santa Teresa lo spettacolo In Veneto è più facile per promuovere inclusione e facilitazione digitale

L’evento “In Veneto è più facile” si terrà domenica 1 febbraio alle 17.30 al Teatro Santa Teresa di Verona. Lo spettacolo, promosso dal Comune, mira a promuovere l’inclusione e la facilitazione digitale, offrendo un’occasione di confronto e sensibilizzazione sul tema. L’appuntamento si svolge in Circoscrizione 5^, in via Molinara 23, e invita il pubblico a partecipare a un momento di riflessione e coinvolgimento comunitario.

Domenica 1 febbraio, alle ore 17.30, al Teatro Santa Teresa (via Molinara, 23), in Circoscrizione 5^, va in scena lo spettacolo teatrale “In Veneto è più facile” promosso dal Comune di Verona. Ingresso al pubblico a partire dalle ore 17. L’iniziativa rientra nel progetto “Rete di servizi di.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Veneto Teatro Inclusione digitale e uso consapevole dei servizi online: il Comune di Taranto attiva 5 Punti di Facilitazione digitale Il Comune di Taranto ha istituito cinque Punti di Facilitazione digitale per favorire l’inclusione digitale dei cittadini. Gigi Mardegan in "Finché c'è prosecco..." al Teatro Santa Teresa La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Veneto Teatro Argomenti discussi: Al Teatro Santa Teresa lo spettacolo: In Veneto è più facile; Le avventure di Don Chisciotte e Sancho Panza al Teatro S. Teresa; Giorno della Memoria 2026: eventi e iniziative / Notizie / Novità / Homepage; Teresa Saponangelo: Il teatro ti insegna che bisogna avere più cura per gli altri. Gigi Mardegan in Finché c'è prosecco... al Teatro Santa TeresaSabato 31 gennaio ore 21.15, Gigi Mardegan presenta: Finché c'è prosecco... di Fulvio Ervas. Un evento cult che incrocia letteratura, cinema e teatro, portato in scena da Gigi Mardegan della ... veronasera.it Al Teatro Santa Teresa lo spettacolo In Veneto è più facileDomenica 1° febbraio alle 17.30 al Teatro Santa Teresa, la compagnia Carlo&Giorgio sono i protagonisti dello spettacolo In Veneto è più facile ... giornaleadige.it Al Teatro Santa Teresa lo spettacolo: "In Veneto è più facile" - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.