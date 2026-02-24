Roma | riparte la facilitazione digitale nei Municipi della Capitale

Una decisione di ripristinare la facilitazione digitale nei Municipi di Roma nasce dalla crescente richiesta da parte dei cittadini di servizi più accessibili. La misura, che torna attiva nel 2026, permette di ottenere assistenza gratuita direttamente presso le sedi anagrafiche comunali. Questa iniziativa mira a semplificare le pratiche burocratiche e ridurre le attese. La ripresa del servizio coinvolge tutti i Municipi, offrendo un supporto concreto ai residenti.

Nel 2026, i cittadini di Roma potranno continuare a beneficiare della facilitazione digitale, un servizio gratuito disponibile in tutte le sedi anagrafiche dei Municipi. Questo servizio è stato concepito per supportare le persone nell’orientamento e nell’utilizzo dei servizi online offerti dalla Pubblica amministrazione, rendendo il processo più sicuro e accessibile. L’iniziativa è parte del progetto “Centri di facilitazione digitale”, il cui obiettivo è accompagnare i cittadini nel percorso di acquisizione delle competenze digitali di base, promuovendo inclusione, autonomia e accesso completo ai servizi pubblici online. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

