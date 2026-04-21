Stasera, martedì 21 aprile 2026, alle ore 21,20, viene trasmessa su Rai 2 la terza puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. La trasmissione può essere seguita anche in streaming tramite le piattaforme ufficiali della Rai. La puntata è disponibile anche in differita sui canali digitali e sui servizi on demand.

Questa sera, martedì 21 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la terza puntata di Belve, la nuova edizione (2026) del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Dove vedere Belve in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 con la conduzione di Francesca Fagnani.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Belve streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata, 21 aprile 2026

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