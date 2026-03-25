Belve Crime salta l’intervista a Stefania Cappa | dietro il no spunta la richiesta choc

L’intervista a Stefania Cappa, prevista nella nuova stagione di Belve Crime, è stata cancellata. Inizialmente annunciata come uno degli eventi principali, non si terrà più. Dietro la decisione di non partecipare si nasconde una richiesta considerata inaspettata, che ha portato alla sospensione dell’appuntamento. La notizia ha suscitato attenzione tra il pubblico e i media.

Salta l’intervista più attesa. Doveva essere uno dei momenti più discussi della nuova stagione, ma non se ne farà nulla. L’intervista a Stefania Cappa a Belve Crime è ufficialmente saltata. E dietro la rottura della trattativa emerge un dettaglio destinato a far discutere. Perché Stefania Cappa non sarà a Belve Crime?. La trattativa tra la redazione del programma e l’avvocata 41enne si è interrotta definitivamente. Il motivo? Secondo diverse ricostruzioni, come anticipato da Davide Maggio, tra cui quelle riportate da fonti giornalistiche, la mancata intesa sarebbe legata a una richiesta economica di circa 15mila euro per partecipare all’intervista. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Belve Crime, salta l’intervista a Stefania Cappa: dietro il no spunta la richiesta choc Articoli correlati BOOM! Salta Stefania Cappa a Belve. Ecco perchèClassifica FIMI dal 6 al 12 marzo 2026, Sayf supera Sal Da Vinci e con “Tu mi piaci tanto” tallona “Ossessione” di Samurai Jay Classifica FIMI dal 27... Stefania Cappa chiede 15mila euro per andare a Belve, Francesca Fagnani blocca l’intervistaNon è andata a buon fine la trattativa che avrebbe dovuto portare Stefania Cappa nello studio di Belve Crime, lo spin-off di Belve condotto da... Contenuti utili per approfondire Belve Crime Temi più discussi: Belve Crime e Garlasco, salta l'intervista di Francesca Fagnani a Stefania Cappa; Stefania Cappa, salta l'intervista alla cugina di Chiara Poggi a Belve Crime: Niente accordo sul compenso; BOOM! Salta Stefania Cappa a Belve. Ecco perchè; Stefania Cappa salta Belve Crime per mancato accordo economico sull’intervista. Belve Crime, Francesca Fagnani perdere la fonte su Garlasco: salta l'intervista a Stefania Cappa. I motiviSalta la trattativa tra indiscrezioni sul cachet e un silenzio che continua ad alimentare il dibattito mediatico attorno al delitto di Garlasco. libero.it Stefania Cappa salta Belve Crime per mancato accordo economico sull’intervistaNuova edizione di Belve Crime e il caso Garlasco senza cugina di Chiara Francesca Fagnani torna a inizio aprile su Rai2 con Belve e, in coda al talk p ... assodigitale.it Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi avrebbe dovuto essere ospite di Francesca Fagnani nella nuova edizione di Belve Crime ma qualcosa è andato storto - facebook.com facebook