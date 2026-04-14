Belve | le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata 14 aprile 2026

Stasera, 14 aprile 2026, su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. La trasmissione prevede nuove interviste con ospiti ancora da annunciare, incentrate su temi di attualità e vicende personali. La prima puntata della stagione aveva già riscosso attenzione e ha aperto con un confronto tra personaggi noti e meno noti.

Questa sera, martedì 14 aprile 2026, va in onda su Rai 2 la seconda puntata di Belve 2026, la nuova stagione del programma cult di interviste condotto da Francesca Fagnani. Tornano gli iconici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca del nostro Paese. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera. In tutto sono previste otto puntate. Tante le novità di Belve 2026. Le prime cinque puntate sono quelle tradizionali, con ospiti personaggi famosi pronti a raccontarsi senza filtri.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Belve: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata, 14 aprile 2026 Francesco Chiofalo ospite a Belve anticipazioni e polemiche Belve: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata, 7 aprile 2026Questa sera, 7 aprile 2026, va in onda su Rai 2 la prima puntata di Belve 2026, la nuova stagione del programma cult di interviste condotto da... Belve ospiti 14 aprile 2026, chi ci sarà nella seconda puntata ?Belve ospiti 14 aprile 2026, chi ci sarà ? Torna Belve 2026 con la seconda puntata, dopo il successo al debutto.