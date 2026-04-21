Martedì 21 aprile, su Rai 2, torna il programma Belve condotto da Francesca Fagnani, con una puntata che promette di essere intensa. Tre ospiti saranno protagonisti, pronti a condividere le proprie esperienze senza filtri, tra cui una donna nota per la sua presenza pubblica e un’altra figura di rilievo nel mondo dello spettacolo. La trasmissione si concentrerà sui loro racconti e sulle storie personali.

Belve torna in tv e lo fa con una puntata che si preannuncia tutt’altro che tranquilla. Martedì 21 aprile il programma di Francesca Fagnani punta il suo occhio di bue su tre personalità forti, pronte a raccontarsi senza filtri in prima serata su Rai 2. E come sempre l’attesa è alle stelle e il motivo è semplice: quello sgabello è ormai è diventato come il lettino di un terapeuta. Ma chi sarà a sedersi stasera? Belve, gli ospiti della terza puntata. La nuova puntata di Belve riunisce tre personalità molto diverse tra loro, ma tutte abituate a stare sotto i riflettori. Si parte subito con Brigitte Nielsen, volto iconico degli anni Ottanta, pronta a ripercorrere una vita tra cinema, amori turbolenti e rinascite personali.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Belve del 21 aprile: Brigitte Nielsen senza filtri e gli altri ospiti di Fagnani

Notizie correlate

‘Belve’, gli ospiti di Francesca Fagnani il 14 aprile 2026: anticipazioniCarlo Conti siede sullo sgabello di ‘Belve’ e risponde a tutte le domande di Fagnani.

Leggi anche: Anticipazioni Belve del 14 aprile: Carlo Conti “birbante” e gli altri ospiti

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Belve: gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata, stasera su Rai 2; Brigitte Nielsen a Belve, distrugge Sylvester Stallone: Ossessivo e pericoloso. La parole sull'alcolismo; Belve gli ospiti di Francesca Fagnani del 14 aprile: Carlo Conti e Francesco Chiofalo; Belve: anticipazioni e ospiti puntata martedì 21 aprile!.

Belve 21 aprile 2026, lo sgabello scotta: arriva il rapper Shiva dopo l’arresto. Ecco gli ospiti della FagnaniAnticipazioni Belve 21 aprile 2026: da Brigitte Nielsen al rapper Shiva. Ecco chi siederà sullo sgabello di Francesca Fagnani ... newscinema.it

Brigitte Nielsen a Belve, distrugge Sylvester Stallone: Ossessivo e pericoloso. La parole sull'alcolismoOspite di Francesca Fagnani nella prossima puntata in onda su Rai 2, l’attrice danese si è sfogata contro l’ex marito: le anticipazioni ... libero.it

Brigitte Nielsen a Belve, le anticipazioni della puntata di domani. Al vetriolo sull'ex Stallone... - facebook.com facebook