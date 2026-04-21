Anticipazioni Belve del 21 aprile | Brigitte Nielsen senza filtri e gli altri ospiti di Fagnani
Martedì 21 aprile, su Rai 2, torna il programma Belve condotto da Francesca Fagnani, con una puntata che promette di essere intensa. Tre ospiti saranno protagonisti, pronti a condividere le proprie esperienze senza filtri, tra cui una donna nota per la sua presenza pubblica e un’altra figura di rilievo nel mondo dello spettacolo. La trasmissione si concentrerà sui loro racconti e sulle storie personali.
Belve torna in tv e lo fa con una puntata che si preannuncia tutt’altro che tranquilla. Martedì 21 aprile il programma di Francesca Fagnani punta il suo occhio di bue su tre personalità forti, pronte a raccontarsi senza filtri in prima serata su Rai 2. E come sempre l’attesa è alle stelle e il motivo è semplice: quello sgabello è ormai è diventato come il lettino di un terapeuta. Ma chi sarà a sedersi stasera? Belve, gli ospiti della terza puntata. La nuova puntata di Belve riunisce tre personalità molto diverse tra loro, ma tutte abituate a stare sotto i riflettori. Si parte subito con Brigitte Nielsen, volto iconico degli anni Ottanta, pronta a ripercorrere una vita tra cinema, amori turbolenti e rinascite personali.🔗 Leggi su Dilei.it
Notizie correlate
‘Belve’, gli ospiti di Francesca Fagnani il 14 aprile 2026: anticipazioniCarlo Conti siede sullo sgabello di ‘Belve’ e risponde a tutte le domande di Fagnani.
Leggi anche: Anticipazioni Belve del 14 aprile: Carlo Conti “birbante” e gli altri ospiti
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Belve: gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata, stasera su Rai 2; Brigitte Nielsen a Belve, distrugge Sylvester Stallone: Ossessivo e pericoloso. La parole sull'alcolismo; Belve gli ospiti di Francesca Fagnani del 14 aprile: Carlo Conti e Francesco Chiofalo; Belve: anticipazioni e ospiti puntata martedì 21 aprile!.
Belve 21 aprile 2026, lo sgabello scotta: arriva il rapper Shiva dopo l’arresto. Ecco gli ospiti della FagnaniAnticipazioni Belve 21 aprile 2026: da Brigitte Nielsen al rapper Shiva. Ecco chi siederà sullo sgabello di Francesca Fagnani ... newscinema.it
Brigitte Nielsen a Belve, distrugge Sylvester Stallone: Ossessivo e pericoloso. La parole sull'alcolismoOspite di Francesca Fagnani nella prossima puntata in onda su Rai 2, l’attrice danese si è sfogata contro l’ex marito: le anticipazioni ... libero.it
Brigitte Nielsen a Belve, le anticipazioni della puntata di domani. Al vetriolo sull'ex Stallone... - facebook.com facebook