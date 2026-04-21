Belve anticipazioni Shiva | Sono un gran co*one

Questa sera va in onda una nuova puntata di Belve, con tra gli ospiti il rapper Shiva. Durante l’intervista, ha parlato della propria vita, definendosi un “co*one”. Shiva ha avuto una carriera caratterizzata da vari momenti movimentati e ha condiviso alcuni aspetti della sua esperienza personale durante la trasmissione. L’episodio si preannuncia ricco di spunti e confessioni.

Questa sera andrà in onda Belve, tra gli ospiti ci sarà Shiva, il rapper ha avuto una vita molto movimentata e si definisce un "co*one" ABelvestasera, oltre aBrigitte NielseneElettra Lamborghini, ci sarà ancheShiva, il giovane è famoso per essere un rapper ma anche per essersi messo spesso nei guai. Francesca Fagnani indagherà sulla sua vita, i momenti top e flop, gli inizi della carriera, l’arresto, gli arresti domiciliari e poi la sua vita da padre: ha avuto tre figli da due donne diverse. Tutto ciò avendo solo 27 anni. Shiva, pseudonimo diAndrea Arrigoni, nasce il 27 agosto 1999 a Legnano ed è uno dei rapper più influenti della nuova scena urban italiana.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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