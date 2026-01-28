Piombino | Tenta di sfuggire alla polizia lanciandosi dalla finestra di casa arrestato

La polizia di Piombino ha arrestato due uomini, uno di 18 anni e l’altro di 30, durante un’operazione antidroga. I poliziotti hanno trovato droga in casa e li hanno fermati. Quando hanno cercato di portare via il più giovane, lui ha tentato di scappare lanciandosi dalla finestra. Alla fine, sono stati entrambi portati in caserma, con l’accusa di droga e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo è stato sorpreso all'interno dell'abitazione dagli agenti che in zona portuale avevano fermato un amico trovandolo in possesso di un coltello e di 3 grammi di hashish Un diciottenne e un trentenne sono stati arrestati a Piombino, dalla polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto è avvenuto nel corso di un servizio vicino alla zona portuale. Gli agenti infatti dopo aver sottoposto a controllo un soggetto sospetto, a seguito di perquisizione personale lo hanno trovato in possesso di un coltello e di 3 grammi di hashish.🔗 Leggi su Livornotoday.it Approfondimenti su Piombino Polizia San Giovanni: tenta di sfuggire ad un controllo e sperona una volante. Arrestato un 29enne dalla Polizia di Stato Un uomo di 29 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a San Giovanni, dopo aver tentato di sfuggire a un controllo e aver speronato una volante. Ventimiglia, si lancia dalla finestra per sfuggire alla furia del marito A Ventimiglia, una donna ha deciso di saltare da una finestra in corso Genova per evitare un'aggressione da parte del marito. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Piombino Polizia Tenta la fuga in auto e lancia la droga, arrestato 20enne a PiombinoNell'involucro sono stati rinvenuti 20 grammi di cocaina. Il giovane è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ... gonews.it Tentato furto in abitazione all’alba a Piombino. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un uomo di 50 anni, originario dell’Est Europa, con l’accusa di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.