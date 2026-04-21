Bellini in cantiere | 1,3 milioni per blindare la sicurezza del Teatro

Il Teatro Massimo Bellini di Catania sarà interessato da lavori di ristrutturazione tra l’11 maggio e il 31 dicembre, con un investimento di 1,3 milioni di euro destinati a rafforzare la sicurezza dell’edificio. I cantieri si concentreranno su interventi di miglioramento strutturale e di protezione, coinvolgendo diverse aree del teatro. L’intervento mira a garantire condizioni più sicure per le attività e gli spettacoli che si svolgono all’interno.

Il Teatro Massimo Bellini di Catania si prepara a un importante periodo di trasformazione strutturale, con l’avvio di cantieri programmati tra l’11 maggio e il 31 dicembre del presente anno. L’intervento, volto alla manutenzione e al potenziamento della sicurezza, è sostenuto da un finanziamento regionale di 1.300.000 euro, frutto di una visione condivisa che ha coinvolti Musumeci, Cultrera di Montesano e Lo Cascio. Un salto tecnologico per la salvaguardia del patrimonio storico. La priorità assoluta del progetto riguarda l’adeguamento agli standard moderni di prevenzione incendi e la gestione dei flussi di uscita. Secondo quanto delineato da Auteri, la Soprintendenza di Catania gestirà l’appalto con la supervisione tecnica dell’architetto Sorbello.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bellini in cantiere: 1,3 milioni per blindare la sicurezza del Teatro Notizie correlate Sicurezza scuole: 1,35 milioni per blindare tre istituti venezianiIl sindaco metropolitano Luigi Brugnaro ha firmato un decreto che sblocca 1,35 milioni di euro per l’adeguamento antincendio di tre scuole superiori... Scuole più moderne e sicure: 15 milioni per la sicurezza e progetti già in cantierePiano ambizioso della Provincia di Brindisi per l'edilizia scolastica: 14,5 milioni dal Pnrr già in esecuzione, candidati progetti per ulteriori 74,5... Panoramica sull’argomento Si parla di: Teatro Bellini di Catania, cantiere fino a dicembre: la stagione si sposta ma non si ferma; Restauro al teatro Bellini di Catania, gli spettacoli traslocano al Metropolitan e al Sangiorgi. Teatro Bellini di Catania, cantiere fino a dicembre: la stagione si sposta ma non si fermaTeatro Bellini di Catania in lavori fino a dicembre 2026: sicurezza, nuovi fondi e stagione trasferita tra Metropolitan e Sangiorgi. blogsicilia.it