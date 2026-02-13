Scuole più moderne e sicure | 15 milioni per la sicurezza e progetti già in cantiere

La Provincia di Brindisi investe 15 milioni di euro per rendere le scuole più sicure e moderne, un passo importante dopo anni di criticità strutturali. Insieme a questa cifra, sono già pronti altri 74 progetti, che puntano a migliorare gli ambienti scolastici e a garantire maggior tutela a studenti e insegnanti. Questa iniziativa nasce dall’esigenza di intervenire rapidamente e di risolvere le problematiche più urgenti nelle strutture educative della provincia.

Piano ambizioso della Provincia di Brindisi per l'edilizia scolastica: 14,5 milioni dal Pnrr già in esecuzione, candidati progetti per ulteriori 74,5 milioni. Focus su sicurezza e modernizzazione degli istituti BRINDISI - Quindici milioni di euro già disponibili e progetti per altri settantaquattro: sono questi i numeri che raccontano l'impegno della Provincia di Brindisi per garantire scuole più sicure e moderne ai propri studenti. Un piano ambizioso che, tra interventi in corso e prospettive future, punta a trasformare il volto dell'edilizia scolastica del territorio, sfidando la cronica carenza di risorse.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Dal dicembre 2021, la Provincia di Forlì-Cesena ha investito significativamente nell'edilizia scolastica superiore, con interventi mirati a migliorare sicurezza e funzionalità degli edifici e delle palestre.

