Il sindaco metropolitano ha firmato un decreto che rilascia 1,35 milioni di euro destinati ai lavori di adeguamento antincendio di tre scuole superiori nelle zone di Venezia, Dolo e San Stino di Livenza. Questi fondi saranno utilizzati per migliorare le misure di sicurezza all’interno degli edifici scolastici, che ospitano studenti e personale docente. L’intervento mira a garantire un ambiente più sicuro per le attività quotidiane nelle scuole coinvolte.

Il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro ha firmato un decreto che sblocca 1,35 milioni di euro per l’adeguamento antincendio di tre scuole superiori tra Venezia, Dolo e San Stino di Livenza. I lavori partiranno durante le vacanze estive per non interrompere le lezioni. L’operazione mira a incrementare la diffusione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) negli istituti della Città metropolitana. L’obiettivo è portare all’80% la quota di edifici conformi, un salto netto rispetto al 23% registrato nel 2015. I fondi provengono da un mix tra risorse PNRR e stanziamenti dell’ente metropolitano. Brugnaro ha attribuito questo progresso all’impegno di tecnici e dirigenti, definendo il raggiungimento di standard elevati di sicurezza un obbligo verso studenti e docenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza scuole: 1,35 milioni per blindare tre istituti veneziani

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