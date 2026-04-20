Nell’episodio di oggi di Beautiful, in programma su Canale 5, si verificano sviluppi inattesi a seguito della morte improvvisa di un personaggio. La notizia ha sorpreso i protagonisti, che si trovano ad affrontare le conseguenze di questo evento. La puntata si concentra sulle reazioni dei personaggi di fronte alla scomparsa e sui primi dettagli riguardanti le cause di questa morte improvvisa.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 20 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che un'altra inaspettata novità lascerà tutti senza parole, i protagonisti infatti scopriranno che Hollis de Il Giardino è morto. La notizia arriverà come un fulmine a ciel sereno e spiazzerà tutti, Finn e Steffy resteranno senza parole. L'uomo era riuscito a farsi apprezzare praticamente da tutti, andava d'accordo anche con Steffy. Mentre Li controllerà l'autopsia manderà un messaggio al figlio per metterlo al corrente della morte di Hollis. Finn non appena scoprirà cosa è successo raggiungerà subito la madre in ospedale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 20 aprile 2026: l’improvvisa morte di Hollis spiazza tutti, cosa gli è successo?

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Karen Hao in the beautiful Foyer del Toro of the Teatro Regio (introduced by Emanuele Audisio) x.com