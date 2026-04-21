baturina segna e agguanta mckennie in una speciale classifica riguardante i centrocampisti di serie a i numeri

In una classifica dedicata ai centrocampisti della Serie A, Baturina ha raggiunto McKennie grazie ai suoi gol segnati finora. I numeri raccolti dai due giocatori sono stati confrontati, evidenziando la loro posizione in questa speciale graduatoria. La competizione tra i centrocampisti si concentra sui risultati individuali legati alle reti messe a segno durante la stagione.

di Angelo Ciarletta Baturina segna e agguanta McKennie in una speciale classifica riguardante i centrocampisti del nostro campionato. Di cosa si tratta. Secondo i dati riportati da Opta su X, Weston McKennie è tra i calciatori più prolifici del suo reparto nel 2026 in Italia. Con 7 reti segnate tra tutte le competizioni, il texano condivide il primato con altri grandi protagonisti della Serie A. ULTIMISSIME JUVE LIVE L’ultimo aggiornamento statistico arriva dalla sfida di Coppa Italia tra Inter e Como, dove Baturina ha segnato il gol del vantaggio nella semifinale ancora in corso. Con questa marcatura, il croato ha raggiunto quota sette, affiancando in testa alla classifica proprio il calciatore juventino, oltre al compagno di squadra Nico Paz e a Scott McTominay.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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