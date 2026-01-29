GOL SERIE A | De Ketelaere segna una doppietta | Raccolta obiettivi | Turno 3 | Serie A 2025 26
Nel match del turno 3 della Serie A 202526, Charles De Ketelaere si mette in mostra con una doppietta decisiva. L’attaccante del suo club ha segnato due reti che hanno fatto la differenza, portando punti importanti alla sua squadra. La partita è stata intensa e ricca di emozioni, con De Ketelaere protagonista assoluto. I tifosi sono già impazienti di vederlo in azione anche nelle prossime gare.
Ogni gol del turno 03 Serie A 202526 #SerieA #SerieARecap Questo è il canale ufficiale della Serie A, che fornisce tutte le. Guarda questo video su Youtube L'articolo GOL SERIE A De Ketelaere segna una doppietta Raccolta obiettivi Turno 3 Serie A 202526 proviene da JustCalcio.com.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondimenti su DeKetelaere SerieA
GOL SERIE A | Santi Gimenez torna a referto | Raccolta obiettivi | Turno 34 | Serie A 2024/25
MONZA-ATALANTA 0-4 | IN EVIDENZA | De Ketelaere segna una doppietta nella vittoria di Thumping La Dea | Serie A 2024/25
Ultime notizie su DeKetelaere SerieA
Argomenti discussi: Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Il big match Roma-Milan finisce 1-1; La Serie A del futuro passa dai giovani: i migliori under del campionato; Da Pohjanpalo-Pierozzi a Coda-De Paoli, le coppie gol della Serie B non sono tutte scontate; Chi è Moreo, due gol in Inter-Pisa: la bocciatura del Milan, la serie A a 32 anni.
Roma-Milan 1-1, risultato della partita di Serie A: De Winter non sbaglia, Pellegrini risponde gli highlightsRoma-Milan di Serie A: 1-1 il risultato del posticipo serale della 22a di Serie A, con i gol di De Winter e Pellegrini ... fanpage.it
Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Il big match Roma-Milan finisce 1-1Nelle altre sfide di oggi, il Sassuolo ha superato per 1-0 la Cremonese mentre l'Atalanta ha battuto agevolmente il Parma per 4-0. Il Bologna, avanti di due gol a Marassi contro il Genoa, rimane in 10 ... tg24.sky.it
• Federico Dimarco ha ricevuto 10 pieno nel rating SofaScore contro il Pisa. È solo la terza volta in questa Serie A dopo De Ketelaere e Muric. • Un 10 è un evento rarissimo: circa 1 prestazione ogni 3.000 nella base dati. Il punto però non è il numero, ma come x.com
Calcio. Serie A. Una rete per tempo e l'Atalanta batte il Torino. Apre de Ketelaere, ma in più di un'occasione i granata impensieriscono Carnesecchi fino al bis di Pasalic al 95'. Ora il Toro deve sperare nella vittoria della Juve sulla Cremonese per evitare il sorp - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.