GOL SERIE A | De Ketelaere segna una doppietta | Raccolta obiettivi | Turno 3 | Serie A 2025 26

Nel match del turno 3 della Serie A 202526, Charles De Ketelaere si mette in mostra con una doppietta decisiva. L’attaccante del suo club ha segnato due reti che hanno fatto la differenza, portando punti importanti alla sua squadra. La partita è stata intensa e ricca di emozioni, con De Ketelaere protagonista assoluto. I tifosi sono già impazienti di vederlo in azione anche nelle prossime gare.

