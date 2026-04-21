Battisti De André e Giorgio Gaber Il suono dell’addio

Negli ultimi quattro anni, l’Italia ha perso tre figure chiave della musica d’autore, tutte molto diverse tra loro ma ugualmente influenti. Tre artisti che hanno contribuito in modo decisivo alla storia della canzone italiana e che, con le loro voci e i loro testi, hanno lasciato un segno indelebile nel panorama musicale nazionale. La loro scomparsa ha suscitato reazioni e ricordi tra i fan e gli addetti ai lavori.

In poco meno di quattro anni l’Italia perde tre voci diversissime e altrettanto significative. Tre cantautori che hanno fatto la storia della canzone italiana. Il primo a scomparire il 9 settembre 1998 è Lucio Battisti, "La sua voce, la nostra storia", titola con un velo di giustificata retorica Il Giorno del 10 settembre. "Vedete, abbiamo finito per parlare ancora di Mogol – scrive Marco Mangiarotti –. Ma a noi interessa Battisti. Tutti o quasi lo cantavano, ma a sinistra non si poteva dire, perché la poetica inquietante, ambigua e normale delle sue canzoni era spudoratamente “altra“". Il 12 gennaio 1999 l’addio a Fabrizio De André, spirito anarchico anche nelle scelte musicali, totalmente differente da Battisti e da Giorgio Gaber, che dal rock spensierato degli anni Cinquanta era arrivato alla forma profetica del teatro canzone.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Battisti, De André e Giorgio Gaber. Il suono dell’addio Notizie correlate Addio a Baldacci, storico dell’arte metafisica e di Giorgio de ChiricoLo storico dell’arte Paolo Baldacci, tra i maggiori studiosi della pittura metafisica italiana, tra i più grandi esperti di Giorgio de Chirico e del... De André canta De André a teatro: "Papà ha seminato con le canzoni"De André canta De André, il Best of tour parte dal teatro Rossini di Civitanova domani alle 21 e Cristiano De André continuerà fino in estate... Altri aggiornamenti Si parla di: Battisti, De André e Giorgio Gaber. Il suono dell’addio. Neri Marcorè al Mercadante omaggia Gaber e De Andrè in musica, parole e poesiaDa Gaber a Faber, in scena in prima nazionale per il Campania Teatro Festival, alle 18 di venerdì al teatro Mercadante di Napoli. Unica data, per l’omaggio di Neri Marcorè a due protagonisti del ... napoli.repubblica.it Gaber e Faber, omaggi speciali ’Buon compleanno Signor G’ e un’orchestra per De AndrèGaber e Faber: due grandi protagonisti della canzone d’autore e del teatro ‘rivivono’ idealmente in due spettacoli a loro dedicati che verranno proposti durante il weekend. Domani sera alle 21 al ... ilrestodelcarlino.it