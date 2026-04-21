Battisti De André e Gaber | il tramonto di tre geni unici

Tra il 2018 e il 2022, tre figure fondamentali della musica italiana sono scomparse, tutte in un arco di tempo inferiore ai quattro anni. Si tratta di artisti che hanno segnato profondamente il panorama musicale, lasciando un’eredità duratura. La loro scomparsa ha suscitato reazioni di cordoglio e riflessioni sulla fine di un’epoca artistica.

Tre pilastri della musica italiana si sono spenti in un arco temporale di poco inferiore a quattro anni, lasciando un vuoto che va ben oltre il semplice genere musicale. La successione delle scomparsi vede protagonisti Battisti, scomparso il 9 settembre 1998, seguito da De André il 12 gennaio 1999 e infine Gaber, la cui fine è giunta il primo giorno del 2003. L’impatto di tre linguaggi artistici distanti. La perdita di queste figure non rappresenta un evento omogeneo, poiché le loro traiettorie creative erano profondamente divergenti. Il passaggio dal rock più vivace degli anni Cinquanta alla dimensione profetica del teatro canzone caratterizzò il percorso di Gaber.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Battisti, De André e Gaber: il tramonto di tre geni unici Notizie correlate Battisti, De André e Giorgio Gaber. Il suono dell’addioIn poco meno di quattro anni l’Italia perde tre voci diversissime e altrettanto significative. De André canta De André a teatro: "Papà ha seminato con le canzoni"De André canta De André, il Best of tour parte dal teatro Rossini di Civitanova domani alle 21 e Cristiano De André continuerà fino in estate... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Battisti, De André e Giorgio Gaber. Il suono dell’addio; Sarzana si prepara per la fiera delle nocciole, come cambia la viabilità; Battisti De André e Giorgio Gaber Il suono dell’addio; ?Firme d'autore? sold out al Toselli. Battisti-De André, sfida-omaggio a colpi di canzoniLucio Battisti e Fabrizio De André, due caposaldi della musica italiana, due modi di intendere il cantautorato che hanno influenzato diverse generazioni con capolavori della canzone, figure che hanno ... rainews.it Battisti, De André e Giorgio Gaber. Il suono dell’addioIn poco meno di quattro anni l’Italia perde tre voci diversissime e altrettanto significative. Tre cantautori che hanno fatto la storia della canzone italiana. Il primo a scomparire il 9 settembre ... ilgiorno.it Abbiamo cantato e suonato Lucio Battisti come merita e il pubblico questa sera lo ha apprezzato, emozionandosi e gratificandoci per il tutto il Concerto, che è durato bene 3 ore; bravi tutti dal Nostro Canto Libero a Giorgio Fico Piazza, insieme a Gioachino La - facebook.com facebook