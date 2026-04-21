Secondo quanto si apprende, Bastoni avrebbe firmato un accordo con il Barcellona che prevede un contratto di durata e ingaggio stabiliti. La notizia circola tra fonti di mercato e si aggiunge a un contesto di trattative tra il calciatore e il club spagnolo. Nel frattempo, i dirigenti di un’altra squadra, attraverso dichiarazioni pubbliche, hanno manifestato fermezza nel bloccare eventuali trasferimenti.

di Alberto Petrosilli Bastoni avrebbe raggiunto un accordo blindato con il Barcellona su ingaggio e durata del contratto. Ma l’Inter fa muro. Le parole di Piero Ausilio hanno tracciato una linea netta: per il futuro di Alessandro Bastoni, ogni strada passa inevitabilmente da viale della Liberazione. Nonostante l’Inter sia concentrata sulla corsa scudetto e sulla Coppa Italia, le indiscrezioni del Mundo Deportivo agitano le acque intorno al difensore, descritto come pronto a tutto pur di vestire la maglia del Barcellona nella prossima stagione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Bastoni e il patto con il Barça: accordo per cinque anni, il difensore pronto a ridursi l’ingaggio per Flick.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni, patto di ferro con il Barcellona: spunta il clamoroso retroscena. Ma Ausilio e Marotta alzano il muro

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