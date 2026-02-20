Rinnovo Bastoni Marotta e Ausilio pronti a blindare il difensore! La strategia e il retroscena sul centrale

Inter News 24 Rinnovo Bastoni, dopo il caos mediatico post Inter-Juve il club nerazzurro è pronto a blindare il difensore italiano fino al 2030. Archiviate le polemiche nate durante il derby d’Italia contro la Juventus e il caso Kalulu, Alessandro Bastoni torna al centro del progetto Inter, non solo per il presente ma soprattutto per il futuro. Nonostante la serataccia di Bodø, il difensore ha dimostrato maturità scusandosi pubblicamente per l’episodio con il francese, rinsaldando il legame con una società che lo considera incedibile. LEGGI ANCHE: le ultimissime di calciomercato Inter Rinnovo Bastoni: l’Inter prepara il rinnovo fino al 2030.🔗 Leggi su Internews24.com

Rinnovo Pio Esposito, Marotta e Ausilio pronti a blindare l’attaccante: maxi stipendio e incontro già fissatoL’Inter si prepara a rinnovare il contratto di Pio Esposito, con un incontro già programmato per definire i dettagli.

Rinnovo Bisseck, vertice per blindare il difensore! Chivu in pressing. E spunta il retroscena estivoIn vista del rinnovo di Bisseck, si è svolto un incontro tra il club e l'agente del difensore per definire i dettagli contrattuali.

Argomenti discussi: Marotta: Bastoni oggetto di ingiusta gogna mediatica. Con una simulazione la Juve ha guadagnato 70 milioni; Marotta: 'Bastoni ha sbagliato ma basta gogna mediatica'; Simulazioni? Voglio ricordare quanto successe con Cuadrado; Inter-Juventus, Marotta difende Bastoni: Ha sbagliato ma è un patrimonio della Nazionale.

Bastoni a Sky obbedisce a Marotta (e non a Chivu): Sono qui ad ammettere le mie responsabilità, mi dispiaccio per il comportamentoBastoni fa il pentito: ho il diritto di sbagliare e il dovere di riconoscerlo. In 300 partite è la prima volta che vengo coinvolto ... ilnapolista.it

MAROTTA BASTONI Marotta difende Bastoni e critica la Juve: Una simulazione ha fruttato 70 milioni ai bianconeriMarotta ha definito Bastoni un patrimonio della Nazionale, sottolineando come il difensore sia stato oggetto di una gogna mediatica ... statoquotidiano.it

Da dove ripartire La Juventus arriva da giorni intensi: il 5-2 a Istanbul, il tema rinnovo Vlahovic, le parole e le scuse di Bastoni. Ma la domanda vera è una sola: qual è oggi la priorità Questa sera alle 21:45 debutta la prima puntata di Oltre la Fine, il nuovo - facebook.com facebook

Le big europee osservano #Dimarco e #Bastoni. Per Bastoni c'è la piena prospettiva che la corte del Barcellona possa diventare più concreta. Per entrambi l'Inter dovrà lavorare sul rinnovo. [ @Glongari] x.com