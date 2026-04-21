Bastoni Barcellona la risposta di Ausilio è un bluff? L’indiscrezione | Apertura totale e principio di accordo!

In vista del mercato estivo, circolano voci riguardo a un possibile trasferimento del difensore Bastoni al Barcellona. Secondo alcune indiscrezioni, l'amministratore delegato avrebbe mostrato una disponibilità totale e avrebbe raggiunto un accordo di massima con il club catalano. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali e le trattative sembrano ancora in fase iniziale, lasciando aperta la possibilità di sviluppi futuri.

Mercato Milan, è Sorloth l’attaccante per Allegri! Il piano d’azione con l’Atletico Madrid e le alternative sullo sfondo Conte Napoli, il futuro rimane un rebus: il tema della discussione non riguarda solo la Nazionale! Occhio ai nomi in caso di addio Fiorentina, parla Vanoli: «Potevamo fare meglio nel primo tempo, abbiamo avuto diverse occasioni, poi nel secondo tempo.» Lecce, Di Francesco nel post partita: «Mi tengo la prestazione. Con questa cattiveria, faremo buone cose» Pagelle Lecce Fiorentina, Tiago Gabriel pareggia il gol...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bastoni Barcellona, la risposta di Ausilio è un bluff? L’indiscrezione: «Apertura totale e principio di accordo!» Notizie correlate Calciomercato Inter, pressing totale del Barcellona su Bastoni: Ausilio si cautela con questo rinnovo inaspettato. L’intrecciodi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, arrivano importanti conferme sull’imminente assalto del Barcellona per Alessandro Bastoni Il... Bastoni, piovono conferme: tre contropartite proposte dal Barcellona! La posizione di Marotta e Ausiliodi Redazione Inter News 24Bastoni, arrivano sempre più conferme sul possibile assalto del Barcellona in estate: sono tre le contropartite proposte... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Inter, l'indiscrezione sulla trattativa con il Barcellona per Bastoni: la maxi offerta dalla Spagna però potrebbe non bastare; Bastoni-Barcellona: dalla Spagna scenario diverso, la verità sulla trattativa; SPORT – Bastoni, il Barça non molla: la reazione negli uffici Inter alle voci dalla Spagna; Inter, Ausilio avvisa il Barcellona: Se vogliono Bastoni sanno chi devono chiamare. Bastoni Barcellona, la risposta di Ausilio è un bluff? L’indiscrezione: «Apertura totale e principio di accordo!». Quale futuro per il difensore?Bastoni Barcellona, la risposta di Ausilio è un bluff? L'indiscrezione: «Apertura totale e principio di accordo!». Quale futuro per il difensore? calcionews24.com Bastoni-Barcellona, c’è la risposta dell’Inter: annuncio di Ausilio!Bastoni Barcellona - Diverse voci relative ad un presunto interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni: arriva la risposta ... fantamaster.it Nelle ultime settimane in Spagna il nome di Alessandro Bastoni è stato accostato più volte al Barcellona. Ne ha parlato anche il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio: «Se c’è qualcuno che ha interesse per Bastoni, sa quali sono i numeri di telefono. Devon - facebook.com facebook #Romano: "Accordo #Barcellona- #Bastoni sulla buona strada, ma con l' #Inter nessuna trattativa. Prezzo punto cruciale" x.com