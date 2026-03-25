Calciomercato Inter pressing totale del Barcellona su Bastoni | Ausilio si cautela con questo rinnovo inaspettato L’intreccio

Il Barcellona ha intensificato le trattative per il difensore dell'Inter, portando a un pressing deciso. L’Inter ha avviato una trattativa per il rinnovo del contratto di Bastoni, che fino a poco tempo fa non era previsto. La situazione ha generato un certo interesse nel settore, con l’attenzione rivolta alle mosse delle parti coinvolte.

Inter News 24 Calciomercato Inter, arrivano importanti conferme sull’imminente assalto del Barcellona per Alessandro Bastoni. Il corteggiamento del Barcellona per Alessandro Bastoni entra in una fase sempre più calda, spostando l’attenzione dai rumors ai contatti concreti. Secondo quanto rivelato dal giornalista Pasquale Guarro, il club catalano ha già allacciato i rapporti con l’entourage del difensore da diverse settimane, manifestando l’intenzione di portare il pilastro dell’ Inter di Cristian Chivu al Camp Nou nella prossima sessione estiva. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter: Bastoni-Barcellona, contatti avviati. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, pressing totale del Barcellona su Bastoni: Ausilio si cautela con questo rinnovo inaspettato. L’intreccio Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: Il pressing del Barcellona su Bastoni. Il piano per il ritorno di Stankovicdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Inter LIVE: Mkhitaryan verso il rinnovo, Barcellona su BastoniMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Una selezione di notizie su Calciomercato Inter Temi più discussi: Calciomercato – Manu Koné all’Inter: i dettagli dell’offerta nerazzurra; Inter, rivoluzione tra i pali: un nuovo portiere in pole position; Calciomercato Inter, Ivan Perisic continua ad essere un’idea (ma molto dipende dal Bayern); Ultimissime Calciomercato Inter | Trattative | Ultim'ora. Inter alza il pressing per Andrey Santos: la situazione e il progetto di Chivu. Kessie? Chiede…Il centrocampo dell'Inter cambierà molto la prossima stagione. Nerazzurri in pressing sul brasiliano del Chelsea ... msn.com Calciomercato Inter, su Bastoni forte pressing del Barcellona, per l'esterno piace MinguezaDopo il fatto che lo ha coinvolto nel derby d'Italia, Alessandro Bastoni è tornato al centro dell'attenzione, questa volta in ottica mercato. Nelle ultime ore il nome del difensore italiano è finito ... tuttomercatoweb.com Il nome di Manu Koné torna al centro del calciomercato: l'Inter prepara l'investimento, mentre la Roma... Leggi qui #ASRoma #RomanewsEU #CalciomercatoRoma #CalciomercatoInter - facebook.com facebook #Napoli, #Conte ci crede: "Messo pressione sull'Inter, guardiamo allo scudetto" calciomercato.com/liste/napoli-c… x.com