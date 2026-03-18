Bastoni piovono conferme | tre contropartite proposte dal Barcellona! La posizione di Marotta e Ausilio

Il Barcellona ha avanzato tre proposte di contropartita per Bardoni in vista della prossima estate. La notizia viene confermata da fonti vicine alla trattativa, mentre le posizioni di Marotta e Ausilio rimangono ancora in fase di valutazione. Non sono stati forniti dettagli sui nomi delle contropartite, né sui tempi delle eventuali trattative. La situazione rimane in evoluzione e da seguire attentamente.

Inter News 24 Bastoni, arrivano sempre più conferme sul possibile assalto del Barcellona in estate: sono tre le contropartite proposte dai blaugrana. Il Barcellona non molla la presa su Alessandro Bastoni, individuato come il profilo perfetto per guidare la difesa di Hansi Flick nella prossima stagione. Nonostante l’Inter di Cristian Chivu consideri il centrale un pilastro inamovibile, dalla Spagna insistono sulla volontà dei blaugrana di tentare l’affondo estivo. Bastoni, il Barcellona studia lo scambio: Christensen, Araujo o Ansu Fati per abbassare il prezzo. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riportato da calciomercato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni, piovono conferme: tre contropartite proposte dal Barcellona! La posizione di Marotta e Ausilio Articoli correlati Calciomercato Inter, piovono conferme: Marotta e Ausilio preparano la rivoluzione estiva! I nomidi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, arrivano importanti conferme sulla possibile rivoluzione estiva di Marotta e Ausilio: i nomi L’Inter... Bastoni Inter, piovono pesanti smentite! Posizione ferma dei nerazzurri e Barcellona avvisatodi Redazione Inter News 24Bastoni Inter, Fabrizio Romano smentisce categoricamente le voci che parlavano di un club nerazzurro pronto ad ascoltare...