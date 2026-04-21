L’allenatore del club blaugrana ha commentato recentemente le strategie di mercato della squadra, sottolineando l’importanza di prendere decisioni accurate e di evitare errori. Ha evidenziato che non ci si può permettere scelte avventate, senza approfondire le valutazioni necessarie. Le sue dichiarazioni sono state interpretate come un messaggio diretto anche a un grande club italiano, lasciando intendere che la gestione delle operazioni di mercato richiede attenzione e prudenza.

Inter News 24 Bastoni Barcellona, Flick parla così delle strategie di mercato del club blaugrana: che sia un messaggio anche all’Inter? Le parole. Il Barcellona corre verso la conquista della Liga, ma lo sguardo di Hansi Flick è già rivolto al salto di qualità europeo. Durante la conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Celta Vigo, l’allenatore tedesco non si è nascosto, affrontando il tema calciomercato con estrema concretezza. Nonostante i nomi di Bastoni, Rashford e di un possibile erede di Lewandowski circolino con insistenza, così come quelli di Leao e soprattutto Bastoni, Flick ha preferito concentrarsi sulla strategia operativa, sottolineando l’importanza della coesione con la dirigenza.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni Barcellona, Flick parla così del mercato: «Vanno prese le giuste decisioni. Non possiamo permetterci sciocchezze perché…»

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