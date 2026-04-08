Mercato Inter Romano parla così di Bastoni e il Barcellona | Facciamo chiarezza Molte cose non sono vere e c’è una montagna da scalare…

Un rappresentante del club nerazzurro ha preso parola per chiarire alcune questioni legate al difensore e alle speculazioni di mercato che lo coinvolgono. Ha affermato che alcune notizie circolate non corrispondono alla realtà e ha sottolineato come ci siano ancora molte questioni da risolvere prima di arrivare a una decisione definitiva. La discussione riguarda anche il possibile interesse di un club spagnolo per il giocatore.

Inter News 24 Mercato Inter, Romano fa il punto sulle tante voci attorno a Bastoni e al Barcellona: ecco tutte le sue parole. Il futuro di Alessandro Bastoni continua a essere al centro delle cronache internazionali, con il Barcellona spettatore decisamente interessato. Tuttavia, per mettere ordine tra le indiscrezioni delle ultime settimane, è intervenuto Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube. Il giornalista ha smentito categoricamente i toni aspri emersi in alcuni racconti recenti, negando presunte frizioni tra le società: «Mettiamo un po’ di ordine su Bastoni-Barcellona: ho letto di minacce del Barcellona all’Inter sui costi dell’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Romano parla così di Bastoni e il Barcellona: «Facciamo chiarezza. Molte cose non sono vere e c’è una montagna da scalare…» Mercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli»di Redazione Inter News 24Mercato Inter, Romano svela nuovi dettagli sull’interesse del Barcellona per Bastoni: ecco tutte le sue parole Il futuro di... Bastoni nel mirino del Barcellona, trattativa con l’Inter? Romano fa chiarezzadi Redazione Inter News 24Bastoni piace al Barcellona, Deco più volte lo ha visto da vicino, Fabrizio Romano aggiorna sulla questione relativa al... Temi più discussi: Romano: Inter non vuole mettere sul mercato Bastoni! Scambio col Barça? Mi risulta che…; Koné può partire: ecco perchè la Roma pensa, seriamente, alla cessione del centrocampista; Marotta lo difende, San Siro lo osanna. E Bastoni per una notte si scorda la Bosnia e il mercato; Futuro Bremer, idea ?? per la Roma e mercato ? Inter? Le news di ieri?. Inter-Roma, l’annuncio su Bastoni alla vigilia: ecco cosa pesaL'attenzione continua ad essere rivolta ad Alessandro Bastoni: ecco cos'è stato riferito su di lui alla vigilia della Roma. spaziointer.it Romano: Inter vuole Vicario: non è l’unico nome ma è primo obiettivo! E posso dirvi che…Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha aggiornato così sul futuro di Guglielmo Vicario, nome forte per l'Inter per la porta ... fcinter1908.it Il budget dell'Inter per la sessione estiva di calciomercato Oaktree ha deciso la somma a disposizione di Ausilio per la prossima sessione di mercato, al netto delle cessioni e dell'alleggerimento del monte ingaggi ad esse connesso: sarà di 40 milioni di - facebook.com facebook VIDEO / Chivu, nuovo modulo e idee chiare sul mercato: ecco la nuova Inter x.com