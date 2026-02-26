Il mercato dell’Inter si anima con l’interesse del Barcellona per Bastoni, un nome che circola da tempo. Romano ha fornito alcune indicazioni sui piani futuri, specificando che si tratta di un obiettivo per la prossima estate. La discussione riguarda dettagli che potrebbero influenzare le strategie di mercato delle prossime settimane. La situazione resta da seguire con attenzione, mentre le trattative si sviluppano.

Inter News 24 Mercato Inter, Romano svela nuovi dettagli sull’interesse del Barcellona per Bastoni: ecco tutte le sue parole. Il futuro di Alessandro Bastoni torna a essere al centro delle cronache internazionali dopo le rivelazioni di Fabrizio Romano. Durante una live sul suo canale YouTube, l’esperto di mercato ha confermato che il club catalano ha messo nel mirino il pilastro della squadra di Cristian Chivu: « Il Barcellona considera Bastoni uno dei sogni potenziali sul mercato per l’estate ». Nonostante il forte gradimento tecnico, al momento non ci sarebbe ancora un dialogo ufficiale tra le due società, con i blaugrana che si limitano a monitorare la situazione dopo aver cercato invano un rinforzo nel reparto arretrato già durante la sessione di gennaio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli»

