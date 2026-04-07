Lockdown energetico si studia il piano | scuola e dad smart working targhe alterne Ecco cosa può cambiare

Il governo sta valutando un nuovo piano di gestione energetica che potrebbe coinvolgere restrizioni come la didattica a distanza, lo smart working e le targhe alterne per limitare il consumo di carburante. Questa proposta è stata discussa in risposta alle preoccupazioni sul possibile peggioramento della crisi energetica. Il ministro della Difesa ha confermato che alcune misure sono sotto studio, anche se non tutte saranno necessariamente adottate.

«È ciò che si teme. Non tutto, ma molto». Il ministro della Difesa Guido Crosetto risponde con sincerità alla domanda del Corriere della Sera sul rischio di lockdown energetico e che si blocchino attività nel giro di un mese. Al momento un piano di attuazione non c'è, ma si tratta di ipotesi di misure straordinarie legate all’energia, con un possibile passaggio decisivo già nel mese di maggio. Se la situazione internazionale non dovesse migliorare rapidamente - in particolare per quanto riguarda la riapertura dello Stretto di Hormuz - anche l’Italia potrebbe trovarsi costretta ad adottare interventi restrittivi. L’esecutivo di Meloni, consapevole dell'autonomia energetica del Paese, sta valutando diversi scenari. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Lockdown energetico, si studia il piano: scuola (e dad), smart working, targhe alterne. Ecco cosa può cambiare Lockdown energetico? Il piano in tre fasi: scuole, targhe alterne e smart working, cosa può fare il governo (anche sui condizionatori)"Per frenare l'aumento dell'inflazione legato al costo dei carburanti, Governo e Parlamento potrebbero valutare l'adozione della didattica a... Italia a rischio lockdown energetico a maggio: limitazioni sui condizionatori, targhe alterne e smart workingGià la scorsa settimana Ryanair aveva indicato una data presunta: «Al momento i nostri fornitori di carburante possono garantire rifornimenti fino a... Temi più discussi: Lockdown energetico, si studia il piano: scuola (e dad), smart working, targhe alterne. Ecco cosa può cambiare; Lo spettro del lockdown energetico: dove partirebbero i razionamenti in Italia. La crisi carburanti; Lockdown energetico: non è più solo un'ipotesi. Ecco quando scatterebbero i divieti; Conte ter per il lockdown energetico: uno scenario possibile?. Lockdown energetico, si studia il piano: scuola (e dad), smart working, targhe alterne. Ecco cosa può cambiare«È ciò che si teme. Non tutto, ma molto». Il ministro della Difesa Guido Crosetto risponde con sincerità alla domanda ... msn.com Italia verso il lockdown energetico: rischio stop già a maggioIl governo studia misure urgenti tra razionamenti, smart working e riduzione dei consumi per fronteggiare la crisi del gas se non dovesse arrivare una rapida riapertura dello Stretto di Hormuz ... cosenzachannel.it Lockdown energetico, si studia il piano. Scuola, smart working e targhe alterne: le possibili iniziative - facebook.com facebook Lockdown energetico, anche Crosetto fa l’allarmista: “Entro maggio molto potrebbe essere bloccato, crisi senza precedenti” x.com