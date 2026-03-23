Arezzo, 23 marzo 2026 – All’ultimo tuffo la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno conquista un successo prezioso sul parquet del Pala Einaudi di Moncalieri, imponendosi 75-72 grazie a una magia della svedese Evelyn Ovner. La tripla da distanza siderale allo scadere regala alla squadra guidata da Andrea Franchini la seconda vittoria consecutiva dopo il successo casalingo contro Viterbo, consolidando le ambizioni della Galli per il terzo posto in classifica insieme a USE Empoli e Pallacanestro Torino. La partita è iniziata in equilibrio: nei primi due periodi valdarnesi e piemontesi si sono fronteggiati punto a punto. Nel terzo quarto la... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, vittoria al fotofinish per la Polisportiva Galli a Moncalieri: decisiva la tripla di Evelyn Ovner

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