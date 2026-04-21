Basket serie B Siena espugna San Miniato

Nella quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale, l’Etrusca Basket San Miniato ha perso in casa contro la Mens Sana Siena, con il punteggio di 78-73. La partita si è disputata sul parquet di San Miniato, dove la squadra locale ha tentato di contrastare gli avversari, ma alla fine è stata sconfitta. La sfida ha visto un equilibrio tra le due formazioni per tutta la durata dell’incontro.

L’Etrusca Basket San Miniato, cede sul parquet di casa superata dalla Mens Sana Siena per 78-73 nella quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale. Prima della gara spazio anche a un momento di riconoscimento per Matteo Neri, premiato dal Vice presidente Angelo Capozio e salutato dal pubblico di San Miniato dopo le stagioni in maglia biancorossa. L’inizio è stato equilibrato, con Siena leggermente più precisa nei possessi iniziali e avanti al termine della prima frazione sul 23-22. Nel secondo quarto i biancorossi hanno trovato maggiore continuità offensiva, riuscendo a ribaltare l’inerzia e andando all’intervallo lungo in vantaggio sul 42-37.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie B. Siena espugna San Miniato Notizie correlate Basket Serie B Interregionale. Mens Sana in missione a San Miniato. La carica di VecchiA San Miniato la Mens Sana oggi alle 18 cerca di tornare al successo esterno per poi giocarsi il secondo posto nell’ultima di regular season tra... Settore femminile. Torneo Violante di Baviera a San Miniato. In campo il Siena, la Vigor e il GrossetoSi svolgerà domenica la prima edizione del Torneo Violante di Baviera, organizzato dal Siena Calcio Femminile, con il patrocinio del Comune,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Mens Sana espugna San Miniato ed agguanta il secondo posto.; Basket, al via la penultima giornata di Serie B Interregionale; B interregionale, vittorie per Virtus e Mens Sana. Cade il Costone; Basket serie B. Siena espugna San Miniato. Basket serie B. Siena espugna San MiniatoL’Etrusca Basket San Miniato, cede sul parquet di casa superata dalla Mens Sana Siena per 78-73 nella quattordicesima giornata ... sport.quotidiano.net Serie B - Note di Siena: due punti preziosi strappati all'Etrusca San MiniatoLa Note di Siena Mens Sana Basketball espugna il PalaFontevivo davanti a un'onda biancoverde, conquistando una vittoria importante al termine di una gara giocata con sacrificio, lucidità ... pianetabasket.com Firenze, finito il restauro della facciata dell'abbazia di San Miniato al Monte. Padre Bernardo: “Restituita a fiorentini e turisti” #Firenze #florence #toscana #italia - facebook.com facebook