settore femminile torneo violante di baviera a san miniato in campo il siena la vigor e il grosseto

Domenica a San Miniato si terrà la prima edizione del Torneo Violante di Baviera, un evento dedicato al calcio femminile Under 17. A scendere in campo saranno il Siena, la Vigor e il Grosseto, tutte pronte a darsi battaglia nel torneo organizzato dal Siena Calcio Femminile con il patrocinio del Comune. La giornata promette sfide intense e spettacolo per le giovani promesse del calcio regionale.

Si svolgerà domenica la prima edizione del Torneo Violante di Baviera, organizzato dal Siena Calcio Femminile, con il patrocinio del Comune, riservato alla categoria Under 17. Il torneo si svolgerà negli impianti di San Miniato, a partire dalle 14,30, e vedrà la partecipazione di tre affermate realtà del panorama calcistico femminile giovanile: Il Siena Cf, appunto, il Grosseto e la Vigor Cf. La formula quella del triangolare: alle 15 la sfida Siena Fc-Grosseto, a seguire l’incontro tra la perdente della prima gara e la Vigor Cf, per concludere il match tra la vincente della prima partita e la Vigor Cf. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

