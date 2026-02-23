Volley Altino torna alla vittoria | il ribaltone a Concorezzo porta in dote due punti
L’Altino Volley ha conquistato una vittoria importante grazie a un cambio di ritmo nel secondo e terzo set. La squadra ha recuperato punti dopo essere stata sotto di due set, dimostrando determinazione e buon gioco di squadra. La partita contro la Clerici Auto Concorezzo si è decisa negli ultimi scambi, quando l’Altino ha saputo capitalizzare le occasioni decisive. La squadra si prepara ora a una nuova sfida in campionato, mentre i tifosi festeggiano il risultato.
L'Altino Volley torna alla vittoria: una partita al cardiopalma quella vissuta tra la Clerici Auto Concorezzo e la Tenaglia Abruzzo con le padrone di casa abili a portarsi sul 2-0 che sembra incanalare la partita. Le frentane però riprendono coraggio e a piccoli passi portano l’incontro al quinto periodo, annullando ben quattro palle match e strappando la vittoria alla terza chance di chiusura. Top scorer dell’incontro Viktoryia Siakretava con 24 punti (30% in attacco con 9 muri punto). In doppia cifra per le ospiti una sontuosa Dalila Marchesini, che mette a referto 19 punti (60% con 6 muri) e viene eletta Mvp dell’incontro. 🔗 Leggi su Today.it
Altino rimonta e vince a Imola: due punti d’oro per la TenagliaLa Tenaglia Abruzzo Altino Volley conquista una vittoria importante a Imola, rimontando nel corso della partita e portando a casa due punti fondamentali.
