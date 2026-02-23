Volley Altino torna alla vittoria | il ribaltone a Concorezzo porta in dote due punti

L’Altino Volley ha conquistato una vittoria importante grazie a un cambio di ritmo nel secondo e terzo set. La squadra ha recuperato punti dopo essere stata sotto di due set, dimostrando determinazione e buon gioco di squadra. La partita contro la Clerici Auto Concorezzo si è decisa negli ultimi scambi, quando l’Altino ha saputo capitalizzare le occasioni decisive. La squadra si prepara ora a una nuova sfida in campionato, mentre i tifosi festeggiano il risultato.