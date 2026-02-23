una lube a due facce sul campo di cisterna la vittoria alla fine arriva solo al tie break

Una partita tra Cisterna e Lube Civitanova ha visto la squadra ospite ottenere la vittoria solo al quinto set. La causa principale è stata la prestazione altalenante dei biancorossi, che hanno alternato momenti di buona intensità a errori pesanti. Cisterna ha combattuto con determinazione, portando la sfida fino alla fine e costringendo i avversari a sudare per conquistare il successo. Alla fine, la Lube ha prevalso, ma il match si è deciso in volata.