Una Lube a due facce sul campo di Cisterna La vittoria alla fine arriva solo al tie-break
Una partita tra Cisterna e Lube Civitanova ha visto la squadra ospite ottenere la vittoria solo al quinto set. La causa principale è stata la prestazione altalenante dei biancorossi, che hanno alternato momenti di buona intensità a errori pesanti. Cisterna ha combattuto con determinazione, portando la sfida fino alla fine e costringendo i avversari a sudare per conquistare il successo. Alla fine, la Lube ha prevalso, ma il match si è deciso in volata.
CISTERNA 2 LUBE CIVITANOVA 3 (18-25, 17-25, 25-23, 29-27, 7-15) CISTERNA: Fanizza 0, Tarumi 12, Plak 3, Barotto 29, Bayram 3, Mazzone 0, Currie (L), Finauri (L), Diamantini 4, Salsi 0, Tosti 4, Muniz De Oliveira 11. N.e.: Guzzo. All. Morato. CIVITANOVA: Boninfante 1, Bottolo 5, Gargiulo 9, Loeppky 15, Nikolov 34, D’Heer 7, Orduna 0, Bisotto (L), Balaso (L), Kukartsev 8, Duflos-Rossi 7. N.e.: Podrascanin, Tenorio. All. Medei. Arbitri: Goitre e Gaetano. La Lube chiude l’ultima trasferta della regular season espugnando il campo della Cisterna al termine di un confronto dai due volti, dominato per lunghi tratti e poi riaperto dall’orgoglio pontino prima dell’affondo decisivo al tie-break. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il Cisterna Volley mette paura alla Lube: la rimonta, poi la sconfitta al tie-breakIl Cisterna Volley ha sfidato la Lube Civitanova, portando la partita al quinto set grazie a una rimonta impressionante.
Civitanova conquista la quarta vittoria esterna in campionato a Cisterna al tie-breakCivitanova ha vinto la sua quarta partita fuori casa, battendo Cisterna al tie-break.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La Lube a fasi alterne: Civitanova incanta per due set a Cisterna, poi rallenta e riesce a vincere il match solo al tie-break; Due ore e mezzo di battaglia: la Lube batte Varsavia al tie-break (Foto); Ho dato spazio a chi gioca meno, ora Monza; Lube, Podrascanin: Ultime due gare utili per la F4 di Supercoppa.
La Lube a fasi alterne: Civitanova incanta per due set a Cisterna, poi rallenta e riesce a vincere il match solo al tie-breakCISTERNA Due set giocati in maniera autoritaria e con poche sbavature, la reazione dei padroni di casa che hanno riaperto il match fino al 2-2. Poi ... msn.com
Medei: Una partita a due facce. Non deve succedere mai piùSono commenti forti, quelli post partita della Lube, che partono dal tuono di Medei, quel non deve mai più succedere riferito a un quarto set nel quale Civitanova non ha più lottato, non è riuscita ... ilrestodelcarlino.it
Cucina Lube Qualcuno ha la cucina di questo colore Premetto che sarà marchio Lube non creo. Vorrei abbinarla con piano e top in okite calacatta bianco con venature grigie. Se mi fate vedere qualche foto - facebook.com facebook