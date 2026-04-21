Basket Il miracolo si è avverato Vittoria e salvezza per il Vela

Il Vela Viareggio ha ottenuto una vittoria importante contro Monsummano con il punteggio di 73-68. In campo, Nieri ha segnato 4 punti, Albizzi 24, Bo 10, Biagiotti 8, Lopes Siera 10, Giannecchini 7 e Ghiselli 10. La partita si è conclusa con il team di casa che ha conquistato la salvezza, rendendo possibile il miracolo sportivo di cui si parlava nelle ultime settimane.

VELA VIAREGGIO 73 MONSUMMANO 68 VELA VIAREGGIO: Nieri 4, Albizzi 24, Bertuccelli, Bo 10, Biagiotti 8, Lopes Siera 10, Bartelloni, Giannecchini 7, Ghiselli 10, Benzoni, Mallegni. All. Bonuccelli. MONSUMMANO: Covino 7, Ponzo, Frangioni 9, Cantrè 8, Parlanti, Soriani, Lorenzi 11, Facchiano Santa, Calderaro 16, Malevolti 17, Benedetti. All. Matteoli. Arbitri: Raffa di Pisa e Fornari di Poggibonsi. Note. Parziali: 17-20; 39-40; 56-45; 73-68. CAMAIORE – Sembra un sogno ma è andata come si sperava. La sconfitta all’ultimo secondo del Castelfranco a Donoratico e la bella vittoria casalinga del Vela contro Monsummano hanno permesso il miracolo che in molti ritenevano quasi impossibile.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Il miracolo si è avverato. Vittoria e salvezza per il Vela Demian by HERMANN HESSE | Full Audiobook Notizie correlate Basket Il Vela in discesa libera. Vittoria buttata via a Carraracbm carrara 69 vela viareggio 59 CBM CARRARA: Diagne, Sessa 7, Campi 16, Suriano 4, De Angeli 2, Akkad 6, Tonelli 19, Malcontenti 1, Mancini 8,... Basket serie D. Il Vela vuole ritrovare la vittoria perdutaQuarta di ritorno e per il Vela in programma oggi un incontro casalingo che, a prima vista, (sottolineiamo “a prima vista”) potrebbe sembrare... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Treviso batte Udine (92-82) e vede la salvezza. Nicola cerca l'ennesimo miracolo; Non riesce il miracolo all’Autosped BCC Derthona che perde la semifinale di playoff femminile di basket dopo una stagione straordinaria; Basket B/F, la Dinamo esce dai playoff a testa alta; Basket, Trento-Reggiana 82-90: l'Aquila rimedia la sesta sconfitta nelle ultime sette gare, per i playoff serve un miracolo. Corsa salvezza, ora a Sassari serve un miracolo: il calendario delle tre squadre a rischioNella serie A italiana di basket c’è ancora una retrocessione da assegnare. Nella serie A italiana di basket si va verso la volata finale: c’è ancora una retrocessione da assegnare. Con Trapani che da ... sportal.it Il miracolo Jayson Tatum: ritorno ai playoff dopo il percorso di riabilitazioneJayson Tatum torna sul palcoscenico dei playoff con 25 punti, 11 rimbalzi e 7 assist nella vittoria per 123-91 dei Boston Celtics sui Philadelphia 76ers in Gara 1. Il lungo periodo lontano dal campo.. pianetabasket.com Stile TV. . Basket, Napoli salvo: Scafati si batte per la promozione in Serie A - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook Ieri il Fenerbahce ha vinto l'Eurolega femminile, battendo in finale il Galatasaray. In foto c'è Emma Meesseman, autrice di 20 punti, 5 rimbalzi, e 4 assist, ed MVP della finale. Emma, per chi segue il basket femminile, è una leggenda. Ma non lo è soltanto per il x.com