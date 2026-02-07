Questa sera il Vela gioca in casa contro un avversario che potrebbe essere l’occasione giusta per mettere fine a un lungo digiuno di vittorie. Dopo diverse partite senza successo, i giocatori sono determinati a tornare a sorridere e a dimostrare il loro valore sul campo. La sfida si presenta come un’opportunità importante per i biancorossi di risollevare il morale e tornare a muovere la classifica.

Quarta di ritorno e per il Vela in programma oggi un incontro casalingo che, a prima vista, (sottolineiamo “a prima vista”) potrebbe sembrare l’ideale per tornare, dopo un’eternità, alla vittoria. L’ultima delle quali in trasferta a Carrara contro i Legends il 12 dicembre. Nell’ambiente tutti quanti ci sperano, compresi i giocatori che in settimana si sono preparati seriamente con l’aiuto del coach sempre pronto a studiare la giusta tattica per arrivare ad un successo del quale si ha ora estremo bisogno. Ce ne accorgiamo dando un’occhiata alla classifica che vede il Vela al terzultimo posto seppur in compagnia delle due carraresi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie D. Il Vela vuole ritrovare la vittoria perduta

Approfondimenti su Vela Basket

Forlì cerca riscatto tra le mura domestiche contro Rieti, formazione con grande ex come Pascolo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Orlando Furioso di Ludovico Ariosto | Audiolibro Integrale Parte 1 di 5

Ultime notizie su Vela Basket

Argomenti discussi: Calcio serie D, Pavia e Voghe sconfitte in casa. Basket serie B, Pavia vince ed è terza. Vigevano riposa e viene agganciata in testa; Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata; Basket serie D Il Vela domani in trasferta a Castelfranco. Sfida fra due squadre alla ricerca della vittoria; Serie C: Agliana vince il recupero e si porta al quinto posto.

Basket serie D. Il Vela va a Livorno con il morale altoQuarta di campionato di basket di serie D e il Vela, reduce dalla sua prima vittoria, se ne va a... Quarta di campionato di basket di serie D e il Vela, reduce dalla sua prima vittoria, se ne va a ... lanazione.it

GLI IMPEGNI DELLE FERRARESI Adamant a caccia del tris con Faenza Basket serie B: Adamant-Tema Faenza, domenica ore 18.00 Volley serie B: Montorio-Cavallino 4 Torri, sabato ore 17.00 Pallamano serie A femminile: Ariosto-Nuoro, sabato ore 15.00 C facebook

Pronti per la 19ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com