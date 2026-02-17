Basket Il Vela in discesa libera Vittoria buttata via a Carrara

Il Vela Viareggio ha perso la partita contro CBM Carrara, una sconfitta che deriva da alcuni errori durante l’ultimo quarto. La squadra di Viareggio aveva controllato il gioco fino a quel momento, ma ha lasciato spazio agli avversari, che hanno approfittato delle occasioni per recuperare punti decisivi. In particolare, il giocatore Tonelli ha segnato 19 punti, contribuendo a mantenere la partita aperta fino alla fine. La partita si è disputata a Carrara, davanti a un pubblico molto presente, che ha assistito a un finale di gara molto combattuto.

cbm carrara 69 vela viareggio 59 CBM CARRARA: Diagne, Sessa 7, Campi 16, Suriano 4, De Angeli 2, Akkad 6, Tonelli 19, Malcontenti 1, Mancini 8, Toppetti, Argiolas 4, Diamanti 2. All. Bertieri. VELA VIAREGGIO: Nieri 5, Albizzi 17, Romani 4, Bo 6, Lopes Siera 12, Ghiselli 2, Biagiotti 4, Bertuccelli 3, Bartelloni, Giannecchini 6, Batini. All. Bonuccelli N. Arbitri: Cabizza e Raffa di Pisa. Note: parziali 18-26; 31-43; 54-51; 69-59. CARRARA – Nuova sconfitta per il Vela ancora alla ricerca della prima vittoria nel girone di ritorno. Cinque giornate (sei, considerando l'ultima del girone d'andata), zero punti conquistati per la classifica che si fa sempre più preoccupante.