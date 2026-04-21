Basket | Finale Serie A1 femminile Venezia espugna Schio in Gara 1

L’Umana Reyer Venezia ha vinto la prima gara della finale di Serie A1 femminile sul campo dell’Schio con il punteggio di 60-71. La partita si è decisa nel terzo quarto, durante il quale Venezia ha preso il comando. La giocatrice Santucci ha segnato 16 punti ed è risultata la miglior realizzatrice per la sua squadra. Con questa vittoria, Venezia si porta in vantaggio nella serie scudetto.

L’Umana Reyer Venezia vince 60-71 al PalaRomare e si porta avanti nella serie scudetto. Decisivo il terzo quarto e la prova di Santucci, top scorer con 16 punti. L’Umana Reyer Venezia parte con il piede giusto nella finale scudetto della Serie A1 femminile, conquistando Gara 1 in trasferta contro il Famila Wuber Schio con il punteggio di 60-71. Una vittoria costruita soprattutto nella ripresa, grazie a una difesa intensa e a una maggiore efficacia offensiva nei momenti chiave della partita. Il primo tempo è caratterizzato da grande equilibrio. Schio prova a imporre il proprio ritmo con le iniziative di Conde e con l’energia di Giorgia Sottana, mentre Venezia risponde con Dojkic e Charles, che firmano il primo vantaggio significativo delle ospiti.🔗 Leggi su Sportface.it

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