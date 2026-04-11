Il campionato di basket femminile si avvia verso la fase finale con la definizione delle squadre finaliste. Schio ha conquistato la vittoria in trasferta contro Derthona, assicurandosi un posto in finale. La sfida tra le due formazioni venete si ripete anche quest’anno, con Schio che ha superato gli avversari in gara-2. Ora, le due squadre si preparano ad affrontarsi nell’ultimo atto della stagione, già annunciato come un match tra rivali storiche.

La finale Scudetto vedrà opposte ancora una volta la Reyer Venezia ed il Famila Schio. Continua dunque la strepitosa rivalità tra le due formazioni venete, visto che Schio ha espugnato il campo dell’Autosped Derthona in gara-2, raggiungendo proprio la Reyer nell’ultimo atto del campionato. Finisce 65-49 per il Famila, che fa suo il match con un ultimo quarto da 18-7, che ha tagliato le gambe alle piemontesi, che comunque chiudono una stagione veramente eccezionale. Partita a basso punteggio, dove le migliori per Schio sono Cecilia Zandalasini e Jessica Lynn Shepard, che mettono entrambe a referto 11 punti. A Derthona, invece, non basta l a grande prestazione di Pallas Daemi Kunaiyi-Akpanah, che chiude con una doppia doppia da 19 punti e 14 rimbalzi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, Schio espugna Derthona e raggiunge Venezia in finale Scudetto

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