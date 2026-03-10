Qualificazioni Mondiali basket femminile 2027 | il maxi-girone dell’Italia e le avversarie ai raggi X

Le qualificazioni ai Mondiali di basket femminile del 2027 prevedono un girone molto competitivo per l’Italia, che si svolgerà a San Juan, Porto Rico. Il torneo premondiale, uno dei quattro eventi ufficiali validi per le qualificazioni, vedrà affrontarsi diverse nazionali in vista della competizione che si terrà in Germania nel 2026. La squadra italiana si prepara a sfide di alto livello in questa fase preliminare.

Per l’Italia ci sarà un girone tutto da guardare, osservare e tenere ben presente in quel di San Juan, Porto Rico, dove andrà in scena il Premondiale che è uno dei quattro tornei valido per le qualificazioni ai Mondiali di Germania (o meglio, Berlino) 2026. La squadra azzurra si trova ad avere a che fare con parecchie stelle, ma sa di avere dalla propria parte un fatto: può arrivare, in maniera estremamente verosimile, fino almeno al quarto posto. Ma andiamo a osservare i vari roster. USA: Kahleah Copper, Chelsea Gray, Kelsey Plum, Jackie Young, Dearica Hamby, Rhyne Howard, Aliyah Boston, Paige Bueckers, Sonia Citron, Caitlin Clark, Kiki Iriafen, Angel Reese. 🔗 Leggi su Oasport.it

