LIVE Italia-USA 45-69 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | reazione tricolore nel terzo quarto

Durante la partita di qualificazione ai Mondiali di basket femminile del 2026, l’Italia ha affrontato gli Stati Uniti in una sfida trasmessa in diretta. Nel terzo quarto, il punteggio vede le statunitensi in vantaggio con 69 punti contro i 45 delle italiane. Durante il match, Francesca Pasa ha segnato con una penetrazione, mentre Mariella Santucci ha realizzato un solo tiro libero.