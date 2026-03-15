LIVE Italia-USA 45-69 Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA | reazione tricolore nel terzo quarto
Durante la partita di qualificazione ai Mondiali di basket femminile del 2026, l’Italia ha affrontato gli Stati Uniti in una sfida trasmessa in diretta. Nel terzo quarto, il punteggio vede le statunitensi in vantaggio con 69 punti contro i 45 delle italiane. Durante il match, Francesca Pasa ha segnato con una penetrazione, mentre Mariella Santucci ha realizzato un solo tiro libero.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51-78 Francesca Pasa con la penetrazione! Time-out USA. 49-78 Un solo libero segnato da Mariella Santucci. 48-78 Bueckers col jumper dalla media. 48-76 22 di Billings in lunetta. 48-74 Reese col reverse. 48-72 SARA MADERA! TRIPLA, RISPONDIAMO SUBITO. 45-72 Kelsey Plum brucia la retina da tre! Inizia la frazione conclusiva! Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? gli USA rimangono avanti 45-69 sull’Italia. 45-69 12 di Laura Spreafico ai liberi. 44-69 Billings col semi-gancio sulla linea di fondo. 44-67 MARIELLA SANTUCCI! CHE GIOCATA. 42-67 ANCORA KEYS DALL’ARCO! MINI-BREAK DI 6-0 DELLE AZZURRE, TIME-OUT USA. 🔗 Leggi su Oasport.it
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