basket femminile venezia batte schio e conquista la final 6 di eurolega

Venezia ha vinto la terza partita contro Schio e si è qualificata per la Final 6 di Eurolega femminile. La sfida si è conclusa con il punteggio di 62-51, evidenziando una gara combattuta tra le due squadre venete. La partita si è svolta senza grandi spettacoli, ma con un ritmo intenso e molte occasioni di confronto tra le giocatrici.

È Venezia a conquistare un posto nella Final 6 dell’Eurolega femminile. La Reyer Venezia conquista gara-3 della sfida tutta veneta contro Schio e lo fa imponendosi per 62-51 al termine di una gara non spettacolare, ma emozionante. Percentuali bassissime, tantissime palle perse, tensione altissima, ma alla fine le padrone di casa trovano la fiammata decisiva alla fine. A trascinare Venezia è stata una grande Francesca Pan, che ha messo a referto 11 punti e una Ivan Dojkic da 15 punti. In doppia cifra ha chiuso anche Kaila Charles con 12 punti, ma importante anche il contributo di Francesca Pasa (9). A Schio non sono bastati i 16 punti di Jessica Shepard, unica in doppia cifra. 🔗 Leggi su Oasport.it

Basket femminile, Reyer Venezia e Schio si affrontano nella sfida decisiva per le Final 6 di EurolegaÈ un match da dentro o fuori quello che metterà di fronte l’Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio martedì 3 marzo, con palla a due fissata al...

Schio-Venezia, il meglio del basket italiano vale un posto alle Final Six di EurolegaUna squadra italiana sarà sicuramente alle Final Six di Eurolega femminile a Saragozza.

