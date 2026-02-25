basket la virtus bologna reagisce e batte il barcellona in eurolega

La Virtus Bologna si riscatta e dopo le tre sconfitte consecutive torna alla vittoria nella 29esima giornata dell’Eurolega 2025-2026. La squadra di coach Ivanovic riemerge con una prestazione di grandissimo livello, soprattutto nei minuti finali, battendo il Barcellona con il punteggio finale di 85-80. Grande prestazione di Carsen Edwards che torna a disputare una grande partita chiudendo con 22 punti a referto. Ai catalani non bastano i 27 di Punter. I tre liberi di Punter aprono il match prima dell’appoggio di Smailagic che sblocca la Virtus. Alla tripla di Edwards rispondono le due di Punter ma le V-Nere restano in scia (-2). Jallow punisce in contropiede ma Laprovittola non sbaglia da tre (+5). 🔗 Leggi su Oasport.it

